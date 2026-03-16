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70歲男徹夜未歸手機定位在瑞芳海岸 警找到釣具沒看到人
陳姓男子昨天下午出門釣魚，徹夜未歸，家人今早報案。警方查出陳男手機定位台2線瑞芳海岸，找到陳男的汽車後，在附近礁岩發現釣具，未見人影，已展開海陸空搜救。
今年70歲的陳男是台北市人，陳妻今早向台北市松山警分局報案，指丈夫昨天下午出門，說要去釣魚，但到今早都沒有回家，手機斷訊，擔心他發生意外。
台北警方啟動緊急協尋機制，追蹤陳男的手機定位，發現最後位置是在新北市瑞芳區海濱路一帶，通報瑞芳警方協助找尋。
瑞芳警分局瑞濱派出所員警隨後在台2線指標75.7公里處海岸，發現陳男的汽車，並在下方礁岩區，找到疑為陳男的紅色水桶、白色冰箱，但未見人影，憂心他可能已落海，通報海巡及消防人員協助搜救，內政部空中勤務總隊也派遣直升機擴大搜索範圍，至上午9時仍未尋獲。
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