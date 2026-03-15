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桃園消防員休假遊東京遇日人倒地 現場發揮專業「跨國救援」

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園報導

桃園市消防局第四大隊龍潭分隊隊員張詠惟、楊昱修，日前赴日本自助旅行，於東京神田車站搭乘地鐵時，目擊一名日本人突然暈倒，兩人憑藉職業本能與專業救護，第一時間上前協助，並發揮語言能力與當地人員溝通，順利完成一場暖心的跨國救援行動，也展現台灣消防員的專業與熱心助人的精神。

第四大隊表示，張詠惟、楊昱修皆具備豐富救護經驗，事發當時，列車停靠於東京神田車站等待乘客上下車，而兩人在地鐵車廂內，發現一名候車男子突然倒臥在地。雖然正值休假期間且身處異國，但面對突發狀況職業本能讓兩人毫不猶豫上前協助，迅速對倒地民眾進行初步評估與處置。

兩人立即檢查其意識狀態、呼吸及脈搏情形，確認患者仍有呼吸後，隨即進行初步照護並持續觀察其狀況，在他們協助下，患者情況逐漸穩定。張詠惟平日對日文有所涉略，在現場不僅能與傷者溝通、安撫情緒，更在當地車站人員與119急救隊抵達時，交接事發當下情況與病患狀況，讓後續救護工作得以順利銜接。

第四大隊龍潭分隊長莊易濃表示，張詠惟、楊昱修平時表現優異，救護技術純熟，這次即使在國外旅遊，仍能在緊急時刻挺身而出、發揮專業，成功協助傷者，展現消防員的專業素養與助人精神，令人欣慰與驕傲。

龍潭消防分隊隊員遊東京 車站遇日人倒地現場發揮專業救人。記者鄭國樑／翻攝
龍潭消防分隊隊員遊東京 車站遇日人倒地現場發揮專業救人。記者鄭國樑／翻攝

消防員 東京 自助旅行

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