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北市行車糾紛後狹路相逢 父子3人涉圍毆遭法辦

中央社／ 台北15日電

台北南港區日前發生汽機車行車糾紛，雙方隨後在停車場狹路相逢起衝突，機車騎士余姓男子夥同2名兒子持未打開封套的刀械毆打汽車駕駛黃姓男子，警方獲報後將父子3人函送法辦。

有網友在社群平台脆（Threads）發布影片，只見1名男子在地下停車場遭3名男子圍毆，其妻兒在車上見狀被嚇哭，引發網友關注。

對此，台北市警察局南港分局今晚透過新聞稿表示，13日晚間7時許獲報，轄內某處地下停車場發生打架案件，經派員到場時，現場已無打架情事。

警方隨後調閱監視器畫面查看並釐清案情，發現汽車駕駛黃男和機車騎士余男稍早在路上因切車爭議而有行車糾紛，未料雙方隨後在同個停車場不期而遇，再度起衝突，余男竟夥同2名兒子持未打開封套的刀械毆打黃男，造成黃男鼻子受傷流血。

警方隨同余姓兄弟至其住家，先行返家的余父主動交付犯案用的未開封套刀械1把及空箱1個。

警方於全案詢後將余姓父子3人依刑法聚眾鬥毆、傷害及毀損等罪嫌，函送台北地檢署偵辦。

停車場 機車騎士

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