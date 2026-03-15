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宜蘭中山公園驚見遊民躺停車格「大」字型睡覺！擔心被輾過好危險

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭報導

宜蘭市中山公園地下車場今天有男子躺臥停車格，整個人躺平睡覺，萬一轎車快速倒車，不見得看得到人，危險畫面被貼在社群平台，警方趕緊派人前往查看，經查該男子居無定所，經常隨意找地睡，員警顧慮其安全，勸他趕快離去。

這名上了年紀的男子大白天裡躺在停車格，鋪衣物睡躺成「大」字型，外套隨便丟在地上，讓民眾看了超傻眼，覺得非常危險。

有人質疑他「難道是要佔位子嗎？」「萬一車子沒注意，壓過去怎麼辦？」也有民眾說，「中山公園的遊民進進出出」，「開放空間，很難24小時都兼顧管理周全」，「容易衍生治安問題」。

警方派員查看，研判有可能這兩天風大，在公園外睡覺會冷，於是這位居無定所男子跑進地下停車場，躺停車格睡，平坦、風小好入眠。員警當下勸離他，同時也呼籲民眾若發現類似情形，可撥打110或至鄰近派出所通知警方處理，維護公共安全秩序。

宜蘭市中山公園地下停車格，躺了一名男子「大」字型睡覺，讓人看了超傻眼，萬一轎車快速倒車輾過，非常危險，員警勸他趕快離開。圖／翻攝自宜蘭知識+臉書
宜蘭市中山公園地下停車格，躺了一名男子「大」字型睡覺，讓人看了超傻眼，萬一轎車快速倒車輾過，非常危險，員警勸他趕快離開。圖／翻攝自宜蘭知識+臉書

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