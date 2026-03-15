男攀登北二段失足骨折 空勤直升機吊掛救援

鄒姓山友攀登中央山脈北二段，不慎失足受傷，腳部骨折無法行走，花蓮縣消防局獲報申請空勤救援，黑鷹直升機今天飛至耳無溪營地吊掛，下午降落德興棒球場，救護車送醫治療。

55歲鄒姓男子與山友一行人攀登北二段，從台中和平區730林道入山，昨天晚間至林道17.5公里下切往耳無溪營地方向時，不慎跌落邊坡下方，導致腳部腫脹骨折，無法行走。

太魯閣國家公園管理處表示，接獲台中市消防局轉報後，隨即派管理處巡山員會同台中市消防局、警方及民間救援單位組成地面救援隊伍前往，但因地面救援路程須1至2天，因此同時申請空中勤務總隊支援。

空中勤務總隊勤務第一大隊第三隊表示，中午接獲總隊勤務指揮中心通知，於12時12分起飛，沿立霧溪向太魯閣山區飛抵耳無溪營地，由於救援位置在稜線陡坡，且患者身體虛弱，於是由特搜員攜帶吊環出艙協助固定患者後吊掛上機，飛返花蓮德興棒球場落地，由花蓮縣消防局救護車轉診就醫。