快訊

經典賽／8強出局「非常不甘心」 大谷和隊友相約「下次見」

因美軍分兵中東而對台灣動武？專家分析「習近平不會趁虛而入」

台大每學期逾1500人請身心假…國中小也要推動？台大、教育部回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

魏姓退休課長回家了...攀西巒大山墜250米深谷殞命 今吊掛下山

聯合報／ 記者賴香珊／南投報導

彰化員林市公所59歲魏姓退休課長，10日到南投獨攀單攻西巒大山，當晚傳訊通報家屬發生山難，隨後斷聯，歷經4天搜索，昨發現他墜落250米深谷坡，明顯死亡。由於失事處地形險峻，警消今派遣直升機將其遺體吊掛下山，助他回家。

據了解，魏男上周二（10日）清晨5時許騎乘黃牌重機抵達西巒大山登山口，獨自入山，家屬在當晚8點43分雖收到他用LINE傳訊稱「我發生山難，幫我通報救援」，之後嘗試聯繫都連絡不上，家屬焦急不已，緊急通報119向警消求援。

南投縣消防局指出，該局於10日晚上約9時時獲報有登山客獨自單攻西巒大山疑發生山難，當下立即啟動救援機制，第一梯派遣信義及玉山分隊消防人員4人、義消2人，果然在登山口找到魏男重機，搜救隊從地面挺進連夜上山紮營搜尋。

由於，西巒大山面積廣大，出事地點不明，由警義消、中搜、南搜、林保署等組6梯次搜救隊共86人，民間山搜高手「跑山獸」也加入搜救，14日午後在人倫登山口往上3.8K瞭望台稜線下方斷崖約250米深處發現魏男，但人已明顯死亡。

搜救人員表示，昨發現魏男時已接近傍晚，且現場環境險峻，拖拉不易又山上天色昏暗，考量隊上人員安全暫停作業，留下15名搜救人員紮營過夜，今晨再次下切溪谷，總算將死者拉到可吊掛點，並在中午由空勤出動直升機將其吊掛下山。

而在南投搜救隊及空勤直升機陸空合作下，今天成功幫助已故的魏男回家，遺體也已載送至竹山消防訓練中心，交由警方及家屬處理。消防局呼籲，山區潛藏極高風險，山友務必偕伴同行，切勿獨攀冒險入山，以利及時通報，降低登山風險。

彰化員林市公所魏姓退休課長單攻西巒大山，10日墜落250米深谷身亡，今派遣直升機將其遺體成功吊掛下山。圖／南投縣消防局提供
彰化員林市公所魏姓退休課長單攻西巒大山，10日墜落250米深谷身亡，今派遣直升機將其遺體成功吊掛下山。圖／南投縣消防局提供

彰化員林市公所魏姓退休課長單攻西巒大山，10日墜落250米深谷身亡，今派遣直升機將其遺體成功吊掛下山。圖／南投縣消防局提供
彰化員林市公所魏姓退休課長單攻西巒大山，10日墜落250米深谷身亡，今派遣直升機將其遺體成功吊掛下山。圖／南投縣消防局提供

彰化員林市公所魏姓退休課長單攻西巒大山，10日墜落250米深谷身亡，今派遣直升機將其遺體成功吊掛下山。圖／南投縣消防局提供
彰化員林市公所魏姓退休課長單攻西巒大山，10日墜落250米深谷身亡，今派遣直升機將其遺體成功吊掛下山。圖／南投縣消防局提供

南投 消防人員 林保署

延伸閱讀

偷耳機爆口角！宜蘭男持剪刀刺死友後醉睡被捕 深夜收押禁見

民宅全面燃燒 鄰居說有2名街友棲身 消防員滅火搜救 初步未發現傷亡

疑遇強風？屏東賽嘉飛行傘「空中捲一圈」墜落 52歲飛行員不治

屏東賽嘉飛行場傳意外！男駕滑翔傘墜落 送醫搶救不治

相關新聞

魏姓退休課長回家了...攀西巒大山墜250米深谷殞命 今吊掛下山

彰化員林市公所59歲魏姓退休課長，10日到南投獨攀單攻西巒大山，當晚傳訊通報家屬發生山難，隨後斷聯，歷經4天搜索，昨發現他墜落250米深谷坡，明顯死亡。由於失事處地形險峻，警消今派遣直升機將其遺體吊掛下山，助他回家。

影／打牌起衝突？台中西屯打群架 四打二把人打趴在地 警全送辦

台中市西屯區河南路二段的一間德州撲克店的騎樓，今天凌晨3時許爆發打群架衝突，有民眾拍到，多名男子鬥毆，其中一方還被壓在地上遭拳頭猛搥，甚至連安全帽都成攻擊工具，警方獲報到場時，部分涉案人已離開，警方調查，當時是陳男4人與劉男2人的衝突，6人都依傷害、聚眾鬥毆等罪送辦。

看好大學生背包輕忽看管 29歲男在中市各大學犯下22件竊案

台中市朝陽科技大學10日發生校園竊案，3名大一學生打掃時將包包放走廊，遭一名戴帽、口罩男子「整排掃走」竊賊利用學生生日和身分證字號做提款密碼，盜領約9.5萬元。案經警方偵辦，13日下午查獲黃姓竊嫌，同時進一步清查出他還以相同手法在中市其他大學犯下22件竊案，依竊盜罪嫌移送法辦，並已遭聲請羈押獲准。

聯結車國3疑恍神撞中央分隔島 車頭墜10餘米深司機死亡4車遭波及

一輛聯結車今天凌晨行駛國道三號台中霧峰段，駕駛疑恍神自撞槽化線中央分隔島後，車頭掉落10多公尺深橋下，駕駛死亡，車禍波及一輛小貨車和三輛轎車，共造成一死一傷，肇事原因由國道警方調查中。

高雄男滿身酒氣走進派出所 警問話他比中指遭壓制送辦

洪姓男子昨晚滿身酒氣走進前鎮警分局復興路派出所，警方當下詢問是否需要協助，洪男否認，被警方請出警所時，伸出中指比出不雅手勢，後走出警所外，警方追出，使用強制力將洪帶回，事後，依違反社會秩序維護法移送裁罰。

北宜公路驚傳火燒車 車輛自撞分隔島竄大火成廢鐵

新北市坪林區北宜公路發生火燒車意外。1輛轎車今天上午9時許行經北宜公路56.3公里處時不明原因自撞分隔島，車頭當場嚴重毀損凹陷隨即冒出濃煙及火舌。所幸車上人員即時下車逃生並未受傷，火勢在半小時內撲滅，車禍及火燒車原因仍待調查。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。