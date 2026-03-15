魏姓退休課長回家了...攀西巒大山墜250米深谷殞命 今吊掛下山

彰化員林市公所59歲魏姓退休課長，10日到南投獨攀單攻西巒大山，當晚傳訊通報家屬發生山難，隨後斷聯，歷經4天搜索，昨發現他墜落250米深谷坡，明顯死亡。由於失事處地形險峻，警消今派遣直升機將其遺體吊掛下山，助他回家。

據了解，魏男上周二（10日）清晨5時許騎乘黃牌重機抵達西巒大山登山口，獨自入山，家屬在當晚8點43分雖收到他用LINE傳訊稱「我發生山難，幫我通報救援」，之後嘗試聯繫都連絡不上，家屬焦急不已，緊急通報119向警消求援。

南投縣消防局指出，該局於10日晚上約9時時獲報有登山客獨自單攻西巒大山疑發生山難，當下立即啟動救援機制，第一梯派遣信義及玉山分隊消防人員4人、義消2人，果然在登山口找到魏男重機，搜救隊從地面挺進連夜上山紮營搜尋。

由於，西巒大山面積廣大，出事地點不明，由警義消、中搜、南搜、林保署等組6梯次搜救隊共86人，民間山搜高手「跑山獸」也加入搜救，14日午後在人倫登山口往上3.8K瞭望台稜線下方斷崖約250米深處發現魏男，但人已明顯死亡。

搜救人員表示，昨發現魏男時已接近傍晚，且現場環境險峻，拖拉不易又山上天色昏暗，考量隊上人員安全暫停作業，留下15名搜救人員紮營過夜，今晨再次下切溪谷，總算將死者拉到可吊掛點，並在中午由空勤出動直升機將其吊掛下山。

而在南投搜救隊及空勤直升機陸空合作下，今天成功幫助已故的魏男回家，遺體也已載送至竹山消防訓練中心，交由警方及家屬處理。消防局呼籲，山區潛藏極高風險，山友務必偕伴同行，切勿獨攀冒險入山，以利及時通報，降低登山風險。

彰化員林市公所魏姓退休課長單攻西巒大山，10日墜落250米深谷身亡，今派遣直升機將其遺體成功吊掛下山。圖／南投縣消防局提供

彰化員林市公所魏姓退休課長單攻西巒大山，10日墜落250米深谷身亡，今派遣直升機將其遺體成功吊掛下山。圖／南投縣消防局提供