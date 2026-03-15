台中無業男涉竊4校22案 1人用生日當密碼遭盜9萬

台中市黃姓男子自1月起連續在4所大學犯下22起竊案。有學生因將生日設為提款卡密碼，黃男得手後盜領新台幣9萬多元。警方逮捕黃男起獲17萬元贓款，依法送辦。

台中市霧峰區朝陽科技大學本月10日發生竊案，3名學生因勞動教育課程將包包放在走廊椅子上，未料包包遭人偷走，其中1名學生因用生日設為提款卡密碼，遭盜領9萬3000多元，其餘2人也被偷走2000多元現金。

霧峰警分局今天透過文字稿表示，獲報後調閱監視器，發現竊嫌搭乘計程車到校，得手後又搭車離開。警方循線追緝，13日下午在西屯區逢甲商圈逮捕黃姓男子，現場起出贓款17萬1300元。

警方調查，黃男犯案後，將學生的包包丟棄在朝陽科大的工具間。無業的黃男自今年1月起，在台中市市區、屯區、海線等地區4所大學犯案，共有22起竊案。警方依竊盜罪嫌將黃男移送台中地檢署偵辦，檢方向台中地方法院聲請羈押獲准。