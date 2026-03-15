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高雄男滿身酒氣走進派出所 警問話他比中指遭壓制送辦
洪姓男子昨晚滿身酒氣走進前鎮警分局復興路派出所，警方當下詢問是否需要協助，洪男否認，被警方請出警所時，伸出中指比出不雅手勢，後走出警所外，警方追出，使用強制力將洪帶回，事後，依違反社會秩序維護法移送裁罰。
前鎮警分局指出，28歲洪姓男子昨晚6時30分走進復興路派出所，警方聞到洪滿身酒味，詢問他是否有需要協助或其他服務事項，洪稱沒有要報案，警方將洪男請出警所，沒料，洪轉身離開時竟對警方比出中指的不雅手勢。
警方認洪比中指手勢有公然侮辱之意，衝出警所將洪壓制帶返所，警詢後，依違反社會秩序維護法第85條第1項第1款規定：「於公務員依法執行職務時，以顯然不當之言詞或行動相加，尚未達強暴脅迫或侮辱之程度者」。可處拘留或1萬2000元以下罰鍰，移送高雄地院簡易庭審理。
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