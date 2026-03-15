看好大學生背包輕忽看管 29歲男在中市各大學犯下22件竊案

台中市朝陽科技大學10日發生校園竊案，3名大一學生打掃時將包包放走廊，遭一名戴帽、口罩男子「整排掃走」竊賊利用學生生日和身分證字號做提款密碼，盜領約9.5萬元。案經警方偵辦，13日下午查獲黃姓竊嫌，同時進一步清查出他還以相同手法在中市其他大學犯下22件竊案，依竊盜罪嫌移送法辦，並已遭聲請羈押獲准。

霧峰警分局說， 11 日起陸續接獲朝陽科大 3 名學生報案，經擴大調閱監視器、積極追緝下，13日下午3時許在西屯區黃姓男子（29歲）借住的友人住處將他逮獲，起獲現金17萬1千300元。黃男坦承自己是台南人，因無業、沒有收入而犯案，並看中大學校園好出入以及學生經常把錢包放在教室和操場邊，因無人看管而能輕易下手行竊。警方隨即帶著他到朝陽科大，了解其犯案手法並在一處公廁的工具間起獲他行竊而來的他人錢包。

據了解，經清查黃姓男子還嫌涉台中地區其他大學多起校園竊盜案共22件。例如日前他即趁逢甲大學舉辦運動會時，趁機學生們把背包和手提包等放在操場旁時，打開幾位學生的背包和手提包竊走提款卡和證件，接著即到校外的提款機提款，總計有3名學生被領走17萬餘元，另兩學生則因密碼未被破解，只有證件和現金被偷。

而逢甲大學學生也指出，黃男先前早在今年2月、去年7月都出現過，分別竊走足球隊的錢包和在教室裡偷他人錢包。霧峰警方也查出，黃男也在台中市北區、西屯區、太平和海線的大學犯案，初步總計犯下22件竊案。

警方提醒，貴重物品請務必隨身攜帶，切勿留在公共空間，以免給竊賊可趁之機，另外遇到無人看管財物時，勿存有僥倖佔據心理，以免觸犯侵占或竊盜等罪，警方將持續查緝不法，守護民眾財產安全。

警方帶著黃男到朝陽科大，了解其犯案手法並在一處公廁的工具間起獲他行竊而來的他人錢包。圖／民眾提供