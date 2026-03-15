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新莊新建工地深夜燈火通明現人影 警活逮台、越籍9賭客
新北市新莊警分局昨晚10時許接獲情資，新莊區中華路與中原路口1處工地內疑似有聚賭情形。昌平派出所6名警員前往查緝，當場逮捕9名賭客，其中3人是越南移工、6人為台籍，還查扣賭資22800元及天九牌等證物，詢後將依賭博罪嫌移送法辦。
位於新莊區中華路與中原路口1處新建大樓工地，時值深夜卻燈火通明且人聲鼎沸，民眾發現竟是有人聚賭立即報警。新莊分局接獲報案調派6名警員前往現場查緝，工地保全聽到警方敲門後打開工地鐵門後，警員立即衝進工地，赫然發現多人圍在板模堆成的賭桌前賭博，立即逮捕在場9人，並查扣賭資22800元及天九牌、骰子等證物。
警方經查9人為53歲鄭男、46歲黃女、41歲李男、58歲盧男、3歲曾男、41歲黎女等6名台籍賭客、另外還有35歲阮男、41歲武男及39歲范男等3名越南籍賭客。據了解其中有多人是這間工地的工人，下班後呼朋引伴來工地賭博，警方詢後依賭博罪嫌將鄭男等9人移送法辦。
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