聯結車國3疑恍神撞中央分隔島 車頭墜10餘米深司機死亡4車遭波及

一輛聯結車今天凌晨行駛國道三號台中霧峰段，駕駛疑恍神自撞槽化線中央分隔島後，車頭掉落10多公尺深橋下，駕駛死亡，車禍波及一輛小貨車和三輛轎車，共造成一死一傷，肇事原因由國道警方調查中。

國道公路警察局第七公路警察大隊調查，今天凌晨3時16分在國道3號北向211.8公里 霧峰路段5車事故，24歲張姓男子駕駛營半聯結車疑恍神，自撞槽化線中央分隔島，該車板架脫落於車道，一輛小貨車疑未注意車前狀況撞上板架，3輛轎車碾壓到車道散落物造成車損。

聯結車頭掉落10多公尺深橋下，小貨車受困車內，車禍造成1人死亡、小貨車駕駛受傷送亞大醫院就醫。

車禍現場於早上5時58分排除，無造成車流回堵。肇事經過及肇因研判持續調查釐清中；七大隊呼籲用路人，駕車時應保持專注，切勿恍神、不專心駕駛，如未注意車前狀態而肇事致人重傷或死亡，將吊扣或吊銷駕照。

國道3號北向211.8公里台中霧峰路段今天凌晨車禍，一死一傷。圖／警方提供