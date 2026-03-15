高雄8旬婦外出倒垃圾消失13小時 警尋獲她在離住家600公尺繞圈圈

高雄一名81歲郭姓老婦昨晚8時40分外出倒垃圾後未返家，由於身上未帶手機及證件，人消失12小時，家屬遍尋不著，今天上午8時焦急報警；警方調閱監視畫面，發現郭曾在衛武營周邊道路徘徊，和家屬搜尋，1小時後在離住家600公尺附近找到人。

鳳山警分局新甲派出所今天上午8時許接獲陳姓女子報案，指稱母親郭姓婦人（81歲）昨晚8時40分許外出倒垃圾後即未返家，陳焦急指，母親身上未攜帶手機及身分證件，因家人遍尋未果，心急下遂向警方報案請求協助。

警方受理後立即展開尋人任務，並調閱郭婦住家周邊監視器畫面，發現郭婦曾於衛武營周邊道路徘徊，立即派遣警網和家屬分頭尋找。

1小時後，家屬在離住家凱旋路偏北處約600公尺遠的道路尋獲郭婦，當時郭婦認不出回家路，在路邊繞圈圈，所幸身體狀況無礙，家屬陪同郭婦至派出所辦理撤尋程序，並對警方協助尋人表達謝意。

高雄一名81歲郭姓老婦昨晚8時40分外出倒垃圾後未返家，家屬今早報警，警方協助家屬找到人。記者石秀華／翻攝