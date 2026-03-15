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影／打牌起衝突？台中西屯打群架 四打二把人打趴在地 警全送辦
台中市西屯區河南路二段的一間德州撲克店的騎樓，今天凌晨3時許爆發打群架衝突，有民眾拍到，多名男子鬥毆，其中一方還被壓在地上遭拳頭猛搥，甚至連安全帽都成攻擊工具，警方獲報到場時，部分涉案人已離開，警方調查，當時是陳男4人與劉男2人的衝突，6人都依傷害、聚眾鬥毆等罪送辦。
第六警分局在今天凌晨3時許接獲民眾報案，指稱西屯區河南路二段發生打架情事，警方獲報後立即調派8網21名警力趕赴現場處置，並迅速將嫌疑人依法送辦。
警方到場釐清案情後，帶回劉姓（23歲）等2名男子，另通知已離去的陳姓（47歲）等4名男子到案說明。
經查，涉案6人當時都有在案發的騎樓附近的一間德州撲克店打牌，其中陳男一方有喝酒，過程中雙方疑因打牌過程有衝突，雙方才在騎樓爆發肢體衝突，雙方互控傷害，警方另依聚眾鬥毆罪，將涉案人送辦。
第六警分局強調，對於任何暴力行為均將依法嚴辦，以維護社會治安與公共安全。
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