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雲林外海作業漁船船艙進水 危急之際兩艘海巡艇馳援解危

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林報導

兩艘台南將軍籍的大型漁船昨天清早出海作業，一路捕漁到雲林台西外海，其中一艘突然機械故障無法航行且船艙進水，情況頗為危急，盡管其他同行漁船趕來救援，但仍無法解決漁船進水，立刻向海巡署求援，海巡署艦隊分署第十三海巡隊出動兩艘海巡艇趕往救援，經抽水檢修啟動後，一路護航平安抵達麥寮港，順利脫險。

海巡署艦隊分署第十三海巡隊於昨天上午接獲第五巡防區通報，稱有台南將軍籍漁船「洋O威號」（以下簡稱「洋」船）於雲林台西溪頂外約5.6浬處，相當於距離海岸約10餘公里的外海，因機械故障致船艙進水，向海巡單位申請救援。

因漁船持續大進水，若未能適時解決恐有危險，當時該漁船有多名船員漁工，為防意外有另一艘同行的漁船也趕過去協助，搶救分秒必爭，第十三海巡隊於接獲通報後，第一時間馬上調派PP-3596艇緊急出勤，隨後增派PP-3526艇也攜帶抽水機等裝備趕往救援。

海巡艇抵達通報的海域，見故障的漁船在海上漂動，立即布了多條水管進入漁船的船艙，以抽水馬達協助排除船艙積水，經約一個多小時處助，水抽乾了，並戒護漁船一路平安返抵麥寮港，作進一步檢修，使人船順利脫險，圓滿完成救援任務。

第十三海巡隊副隊長林益源表示，海巡單位除執行海域巡護任務，亦肩負海上救生救難責任，提醒漁民及海上作業船舶若於海上有緊急情況，可立即撥打118海巡服務專線通報，海巡署將立即前往協助，全力守護海上作業。

在海巡艇護航下，因機械故障進水的漁船漁船平安駛抵麥寮港進行搶修。記者蔡維斌／翻攝
在海巡艇護航下，因機械故障進水的漁船漁船平安駛抵麥寮港進行搶修。記者蔡維斌／翻攝

機械故障進水的漁船漁船，經海娖艇協助抽水才免於發生危難，平安駛抵麥寮港進行搶修。記者蔡維斌／翻攝
機械故障進水的漁船漁船，經海娖艇協助抽水才免於發生危難，平安駛抵麥寮港進行搶修。記者蔡維斌／翻攝

在海巡艇護航下，因機械故障進水的漁船漁船平安駛抵麥寮港進行搶修。記者蔡維斌／翻攝
在海巡艇護航下，因機械故障進水的漁船漁船平安駛抵麥寮港進行搶修。記者蔡維斌／翻攝

機械故障進水的漁船漁船，經海娖艇協助抽水才免於發生危難，平安駛抵麥寮港進行搶修。記者蔡維斌／翻攝
機械故障進水的漁船漁船，經海娖艇協助抽水才免於發生危難，平安駛抵麥寮港進行搶修。記者蔡維斌／翻攝

海巡署

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