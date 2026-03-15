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苗栗三灣平安橋頭左轉機車、直行轎車事故 70歲老騎士魂斷住家附近

聯合報／ 記者范榮達／苗栗報導

70歲林姓老翁昨天騎機車在苗栗縣三灣鄉平安橋頭前縣道124丙線（北橫公路）左轉要回家，與直行轎車相撞，老翁噴飛落地重創，送醫仍不治，肇事原因由檢警進一步調查釐清。

頭份警察分局三灣分駐所昨天下午3點多接獲報案，三灣鄉平安大橋頭124丙線路口發生機車、轎車交通事故，員警到場處理，機車碎片散落一地，林姓老翁送醫，仍因傷重不治，轎車駕駛黃姓女子（38歲）及車內2名小孩沒有受傷。

警方初步調查，林姓老翁騎機車在路口左轉，要回頭份市斗坪的住家，黃女直行要到高鐵苗栗站接人，機車左轉到對向外側車道，與直行轎車相撞，撞擊力猛烈，林姓老翁噴飛後落地，檢測黃女酒測值為零，亦無毒駕情事，林男沒有駕駛執照。

頭份分局呼籲，行經路口應減速慢行，轉彎車應確實禮讓直行車輛，以維護自身及其他用路人安全，共同營造安全的交通環境。

苗栗縣三灣鄉平安大橋頭縣道124丙線路口，昨天發生機車、轎車交通事故，員警到場處理，機車碎片散落一地，騎士林姓老翁送醫，仍因傷重不治。圖／頭份分局提供=
苗栗縣三灣鄉平安大橋頭縣道124丙線路口，昨天發生機車、轎車交通事故，員警到場處理，機車碎片散落一地，騎士林姓老翁送醫，仍因傷重不治。圖／頭份分局提供=

苗栗縣三灣鄉平安大橋頭縣道124丙線路口，昨天發生機車、轎車交通事故，員警到場處理，機車碎片散落一地，騎士林姓老翁送醫，仍因傷重不治。圖／頭份分局提供=
苗栗縣三灣鄉平安大橋頭縣道124丙線路口，昨天發生機車、轎車交通事故，員警到場處理，機車碎片散落一地，騎士林姓老翁送醫，仍因傷重不治。圖／頭份分局提供=

苗栗縣三灣鄉平安大橋頭縣道124丙線路口，昨天發生機車、轎車交通事故，員警到場處理，機車碎片散落一地，騎士林姓老翁送醫，仍因傷重不治。圖／頭份分局提供=
苗栗縣三灣鄉平安大橋頭縣道124丙線路口，昨天發生機車、轎車交通事故，員警到場處理，機車碎片散落一地，騎士林姓老翁送醫，仍因傷重不治。圖／頭份分局提供=

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