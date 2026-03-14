經濟壓力大…北投24歲男車內縱火欲輕生 受不了火太大逃出被送辦

台北市北投區關渡宮附近的停車場今天下午3點多發生火燒車，消防隊趕抵拉水線撲滅火勢，在現場看到一名頭髮被燒焦、不知所措的24歲程姓男子，詢問才知道，他竟自行燒炭縱火，因在車內不堪火勢太大匆忙逃出，警詢後被依公共危險罪嫌函送士林地檢署偵辦。

警方指出，程男在車內欲燒炭輕生，因火勢太大受不了而逃出，程男未受傷，僅頭髮有稍微被燒到、背部疼痛，當時火勢波及到旁邊停放的兩輛汽車，受害車主先依保險、民事管道求償，未提告毀損。

據了解，程男警詢時稱因工作狀況不好，有債務等經濟壓力才萌生不好念頭，警方也聯繫詢問他家屬，他家屬不敢置信稱「什麼都不知道」，至於所選犯案的賓士車輛，車主是胞姊，車鑰匙因放在家裡被程男逕自取走犯案，警方在車內查扣炭盆和木炭，警詢後依法送辦。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

程姓男子今天下午跑進胞姐的賓士車內燒炭輕生，燒到一半卻因「火勢過大」，程男受不了自行逃出，警、消趕抵協助滅火依法送辦。記者翁至成／翻攝

程姓男子今天下午跑進胞姐的賓士車內燒炭輕生，燒到一半卻因「火勢過大」，程男受不了自行逃出，警、消趕抵協助滅火依法送辦。記者翁至成／翻攝

程姓男子今天下午跑進胞姐的賓士車內燒炭輕生，燒到一半卻因「火勢過大」，程男受不了自行逃出，警、消趕抵協助滅火依法送辦。記者翁至成／翻攝