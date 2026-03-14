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疑遇強風？屏東賽嘉飛行傘「空中捲一圈」墜落 52歲飛行員不治

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疑遇強風？屏東賽嘉飛行傘「空中捲一圈」墜落 52歲飛行員不治

聯合報／ 記者潘奕言／屏東報導

屏東縣三地門鄉賽嘉飛行場，今天下午一架飛行傘因不明原因墜落，52歲的戴姓飛行員送醫急救後不治死亡。有目擊民眾指出，飛行傘疑似在下降過程中遇到一陣強風而墜落。目前已通知家屬，詳細事發原因仍待調查。

消防局下午2時50分許接獲報案，三地門鄉賽嘉飛行場有民眾操作飛行傘時，從約10公尺的高空墜落，派出3車5人前往搶救，52歲的戴姓男子已無生命徵象，送往屏東榮總龍泉分院急救，最後仍宣告不治。事件並未波及其他人車，里港警分局已通知家屬並進行後續調查。

飛行場指出，死者是來自台中的高級飛行員，飛行傘起飛時間為中午12點左右，天氣狀況正常。附近有目擊民眾指稱，飛行傘在下降過程中，疑似在低空遇到一陣強風，飛行傘在空中捲一圈後摔落地面。

屏東縣體育發展中心表示，後續將依「屏東縣無動力飛行運動管理自治條例」第29條規定，召開飛安委員會調查，並依照調查結果作成報告公布。

屏東縣三地門鄉賽嘉飛行場今天下午一架飛行傘因不明原因墜落，52歲的戴姓飛行員送醫急救後不治死亡。記者潘奕言／翻攝
屏東縣三地門鄉賽嘉飛行場今天下午一架飛行傘因不明原因墜落，52歲的戴姓飛行員送醫急救後不治死亡。記者潘奕言／翻攝

屏東縣三地門鄉賽嘉飛行場今天下午一架飛行傘因不明原因墜落，52歲的戴姓飛行員送醫急救後不治死亡。記者潘奕言／翻攝
屏東縣三地門鄉賽嘉飛行場今天下午一架飛行傘因不明原因墜落，52歲的戴姓飛行員送醫急救後不治死亡。記者潘奕言／翻攝

屏東縣三地門鄉賽嘉飛行場今天下午一架飛行傘因不明原因墜落，52歲的戴姓飛行員送醫急救後不治死亡。記者潘奕言／翻攝
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飛行傘 屏東

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