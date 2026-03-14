網購虛擬幣相約超商交易…遭埋伏噴辣椒水搶走10萬元 警速逮兩嫌

台北市文山區和興路一家超商內，昨天晚間7時許發生網約購買虛擬貨幣遭搶案件，30歲蔡姓男子與網友相約超商，要購買虛擬貨幣，不料他現身後，卻遭21歲鄭姓男子與16歲張姓少年埋伏，一現身就噴辣椒水，隨後搶走蔡男身上的10萬元。

轄區文山一警分局獲報後，立即調閱監視器追緝，今天凌晨在新北市土城地區逮捕兩人，不過兩人身上僅剩數百元，10萬元現金不翼而飛，警方認為兩人背後還有共犯，贓款已轉移，現正溯源追查。

警方說，蔡男和網友聊天，決定向網友購買虛擬貨幣，雙方談妥10萬元價格，並約定昨天晚間7時在超商交易，蔡男到超商後先到自動櫃員機提領10萬元，不料提款後，突遭兩名男子朝眼睛噴灑辣椒水並趁機搶走現金，犯嫌隨後往和興路河堤方向逃逸。

警方獲報後立即與刑事警察大隊共同成立專案小組，調閱周邊監視器畫面並比對相關資料，迅速鎖定涉案對象身分，並於案發6小時內逮捕兩名涉案男子到案。全案詢後依搶奪、傷害及詐欺等罪嫌，移送台北地檢署偵辦，並建請檢察官向法院聲請羈押。