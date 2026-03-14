屏東賽嘉飛行場傳意外！男駕滑翔傘墜落 送醫搶救不治

44歲林姓男子上月在台北捷運站內吃水煎包遭開罰1500元，昨天收到裁決書心生不滿，晚上跑到捷運民權西路站向站務人員理論並揚言申訴，因情緒激動，站方報警處理，警方到場安撫並說明申訴管道後，林男情緒逐漸平復，自行離去。

2026-03-14 15:45