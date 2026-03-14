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屏東賽嘉飛行場傳意外！男駕滑翔傘墜落 送醫搶救不治
屏東縣三地門鄉賽嘉飛行場今天發生意外，52歲男子操作無動力滑翔傘墜落，警消出動救援，男子送醫後搶救不治，事故原因警方釐清中。
屏東消防局發布訊息表示，今天下午2時50分，接獲民眾報案於三地門鄉賽嘉飛行場降落場附近，有民眾操作無動力滑翔傘從約10公尺高處墜落，出動三地門、高級救護分隊，共計3車5人前往搶救。
屏東消防局說明，趕抵現場發現1名男子沒有生命跡象，送往屏東榮總龍泉分院急救，後由醫院宣布急救無效死亡。
屏東縣警察局里港分局告訴中央社記者，家住台中的52歲戴姓男子與1名友人同行前往賽嘉飛行場，戴男一個人參加滑翔傘活動，初步釐清戴男約有3至4年的飛行資歷，墜落事故原因需要進一步調查。
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