影／五股機車搶快切西瓜左轉釀車禍 婦人慘摔骨裂送醫

新北市五股區成泰路上午有1輛機車搶快切西瓜左轉凌雲路，造成對向直行機車閃避不及撞上，54歲婦人慘摔腳部骨裂由救護車送醫。當時斑馬線還有行人正在過馬路，民眾質疑若沒撞到機車，說不定就是行人遭殃。

車禍發生在上午10時許，51歲呂姓男子騎乘機車沿成泰路往八里方向行駛，趁紅燈轉綠搶快左轉凌雲路，不僅沒有禮讓對向直行車，且俗稱「切西瓜」違規提早轉向。

54歲黎姓婦人自對向車道綠燈直行，疑因左邊有汽車阻擋視線，閃避不及猛然撞上呂男的機車雙雙倒地，旁邊斑馬線正好有行人過馬路。員警獲報到場先通知救護車，發現黎女腳部有骨裂情形，包紮傷口立即送往淡水馬偕醫院。

警方針對呂男騎機車未達交岔路口中心處，即占用來車道搶先左轉彎，依道路交通管理處罰條例第48條第1項第3款開單，可處600元以上1800元以下罰鍰。

五股區成泰路上午有1輛機車搶快切西瓜左轉凌雲路，對向直行機車閃避不及撞上，54歲婦人慘摔腳部骨裂送醫。當時斑馬線還有行人正在過馬路，民眾質疑若沒撞到機車，說不定就是行人遭殃。記者林昭彰／翻攝

新北市五股區成泰路上午有1輛機車搶快切西瓜左轉凌雲路，對向直行機車閃避不及猛然撞上，造成1人受傷送醫，機車前輪撞到變形。記者林昭彰／翻攝