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4天前傳訊妻「發生山難」59歲男獨攀西巒大山失聯 今尋獲已魂斷山坡

聯合報／ 記者江良誠／南投報導

南投信義鄉西巒大山10日傳山難，59歲魏姓退休男子獨自入山後失聯，晚間曾透過LINE妻子求助。搜救人員與山搜高手連日搜尋，今日下午於瞭望台下方約250公尺處找到魏男，但已明顯死亡，家屬悲痛欲絕。

魏男10日清晨5點半騎乘黃牌重機抵達西巒大山登山口，獨自入山。當晚8點43分，他透過LINE向妻子表示「我發生山難」，隨後失去聯繫。南投縣消防局獲報後立即派遣警義消進山搜尋，並在登山口找到魏男的重機，但人影不見。

隨著時間延長，家屬焦急不已。魏男兒子在社群平台詳述父親當天穿著，包括寶藍色羽絨外套、卡其色長褲、藍色背包及黑色棒球帽，並指出西巒大山幾處易迷路地段，如人倫林道5K至7K岔路多處、7K至9K天黑後不易辨識的山徑，以及8K附近箭竹坡容易偏離主線，懇請山友協助搜尋。

搜救行動難度極高。南投縣消防局表示，西巒大山面積廣大，派出32名救援人員進行搜尋，並出動多架大型空拍機協助定位。但山區風勢強勁，造成三架空拍機掉落受損，加大搜救難度。失事地點位於瞭望台下方約250公尺深的險峻山坡，救難人員正設法將魏男遺體吊掛至路面，盡快完成運送。

民間山搜高手「跑山獸」也加入搜救行列，今天下午約3點，搜救人員在瞭望台下方發現魏男，但已無生命跡象。家屬得知噩耗後悲痛欲絕，原本抱持的希望瞬間破滅。

這起事件再次提醒民眾，獨自攀登高難度山區風險極高，夜間行進及地形複雜的路段尤其危險。登山前應做好安全規劃、通訊與同行安排，並熟悉山徑危險點，避免悲劇重演。

彰化魏姓山友單攻西巒大山失聯，搜救人員在山區以空拍機協助搜索。圖／南投縣消防局提供
彰化魏姓山友單攻西巒大山失聯，搜救人員在山區以空拍機協助搜索。圖／南投縣消防局提供

員林公所前魏姓課長獨攀西巒大山登山失聯，今天下午3時多尋獲，但人已經死亡。圖／翻攝自魏男臉書
員林公所前魏姓課長獨攀西巒大山登山失聯，今天下午3時多尋獲，但人已經死亡。圖／翻攝自魏男臉書

空拍機 羽絨外套 妻子 山難 LINE

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