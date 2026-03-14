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驚動警方攜盾牌到場！婦稱「去朋友家學切菜」帶刀闖法院 遭裁罰1000元

聯合報／ 記者曾健祐／台中報導

台北中山商圈去年12月19日隨機殺人案後，全台檢警高度戒備，楊姓婦人卻攜帶1把菜刀直闖台中地方法院，在大門X光機就經法警發現攔下，她卻情緒失控大吵，驚動轄區警方10多人持盾牌趕來，楊自稱帶刀是要去朋友家「學切菜」，法院依違反社會秩序維護法裁罰她1000元，可抗告。

楊婦於2025年12月31日中午11點多到台中地院要到1樓郵局領錢，大門值班法警、警衛透過X光機發現，楊婦包包內竟然夾藏1把菜刀，楊卻心生不滿，當眾破口大罵，並一再「為什麼不可以！」「你憑什麼罵我」，雙方吵的不可開交。

台中市警局第一分局西區派出所獲報，由所長帶隊趕赴抵，出動10多名警力並身著防彈背心、持盾牌等，楊婦一度仍激動大吼，但在警方解釋下她才同意一起回派出所調查。

台中地院查，楊婦坦承帶菜刀，表示預計離開法院後，「要去朋友家學著切菜」，另勘驗菜刀刀身長18公分，刀刃銳利，屬具殺傷力器械。

中院指出，楊婦拿菜刀在法院鬧事經民眾報案再經警方查獲，另楊通過法院安檢門時，法警發現她袋子內裝有菜刀，該刀刀柄斑駁，顯非平時用於烹飪切菜之用，且客觀上並無攜帶菜刀到法院的必要。

中院考量楊的動機、行為，所生危害程度，其為弱勢等一切情狀，依違反社會秩序維護法無正當理由攜帶具有殺傷力之器械，裁定她罰鍰1000元。

楊婦（左）包包放著1把菜刀進入台中地院被大門X光機發現，楊不滿在現場大吼，10多名警力穿防彈背心、持盾牌趕赴現場處理。圖／報系資料照
楊婦（左）包包放著1把菜刀進入台中地院被大門X光機發現，楊不滿在現場大吼，10多名警力穿防彈背心、持盾牌趕赴現場處理。圖／報系資料照

台中

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