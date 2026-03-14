僵持約1小時…板橋女坐大樓頂樓雨遮 消防乘雲梯車拉回救人一命

1名27歲女子今天下午坐在新北市板橋區約10層樓大樓頂樓雨遮上，與消防人員僵持約1小時，大馬路鋪上氣墊預防，消防人員搭乘雲梯車成功拉回救人一命，也引來不少民眾圍觀。

新北市消防局今天下午1時38分獲報，1名27歲女子坐在板橋區中山路1段10層樓大樓頂樓外側雨遮上，員警到現場先封閉中山路往北方向並進行交通疏導，消防人員擔心女子安全，一方面派員上樓勸說，同時在下方大馬路上鋪設氣墊進行防護。

因該名女子情緒十分不穩定，雙方僵持近1小時，消防人員搭乘雲梯車成功拉回救人一命，封鎖現場旁也引來不少民眾圍觀，女子獲救後也因精神恍惚由救護車送醫檢查。

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1名27歲女子今天下午坐在新北市板橋區約10層樓大樓頂樓雨遮上，與消防人員僵持約1小時，大馬路鋪上氣墊預防，消防人員搭乘雲梯車成功拉回救人一命。記者王長鼎／翻攝