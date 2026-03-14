北捷站內吃水煎包挨罰1500元…4旬男不爽奔捷運站理論 警到場安撫

44歲林姓男子上月在台北捷運站內吃水煎包遭開罰1500元，昨天收到裁決書心生不滿，晚上跑到捷運民權西路站向站務人員理論並揚言申訴，因情緒激動，站方報警處理，警方到場安撫並說明申訴管道後，林男情緒逐漸平復，自行離去。

警方調查，林男上月10日在新北市三重國小捷運站內食用水煎包，遭站務人員依大眾捷運法開罰1500元，林男昨天收到行政裁決書後不服，昨晚9時30分許前往捷運民權西路站向站內人員詢問相關規定並表達不滿。

站務人員解釋捷運系統禁止飲食的規定，但林男情緒仍相當激動，為避免衝突擴大，站方通報警方到場協助。

台北市中山警分局中山二派出所員警趕抵後，先聽取林男訴求，並向他說明行政救濟與申訴流程，同時安撫情緒，林男情緒逐漸平穩後表示，將自行前往三重國小站了解申訴程序，隨後離開現場。