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台東池上傳意外！電動自行車翻覆 4人受傷送醫

聯合報／ 記者尤聰光／台東報導

台東縣池上鄉今中午發生一起電動自行車翻覆事故。消防隊獲報後，隨即派遣關山及池上分隊救護車2輛、消防車1輛，共5名人員前往救援。

救護人員抵達現場後發現共有4名傷者，其中1名患者疑似骨折，但意識清楚、呼吸正常，由關山91救護車緊急送往台東馬偕紀念醫院治療；另外3名傷者則為擦挫傷等輕傷，由池上91救護車送往關山慈濟醫院進一步檢查，詳細事故原因仍待警方調查釐清。

近年來，池上鄉因觀光人潮增加，不少遊客會租借電動自行車在田園道路及鄉間小路騎乘，尤其沿著伯朗大道、池上大橋周邊等景點騎行蔚為風潮。然而地方人士也指出，部分遊客對電動自行車操作不熟悉，加上田間道路狹窄、路面不平或砂石較多，一旦車速過快或轉彎不慎，便容易發生摔車事故。

當地居民表示，近年池上地區與電動自行車相關的摔車或交通事故時有所聞，部分業者雖提供安全帽，但遊客未必全程配戴，加上有些人為求方便多人共乘，也增加意外風險。

另有地方人士建議，未來除加強騎乘安全宣導外，也可研議在熱門路段設置警示標誌與限速提醒，以降低事故發生機率。

警消提醒，騎乘電動自行車應注意道路狀況並減速慢行，尤其在鄉間道路或橋梁附近更需提高警覺，以確保自身與他人的安全。

台東縣池上鄉今中午發生一起電動自行車翻覆事故，4人受傷由警消救援送醫。圖／台東縣消防局提供
台東縣池上鄉今中午發生一起電動自行車翻覆事故，4人受傷由警消救援送醫。圖／台東縣消防局提供

台東縣池上鄉今中午發生一起電動自行車翻覆事故，4人受傷由警消救援送醫。圖／台東縣消防局提供
台東縣池上鄉今中午發生一起電動自行車翻覆事故，4人受傷由警消救援送醫。圖／台東縣消防局提供

台東 電動自行車

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