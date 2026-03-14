聽新聞
0:00 / 0:00
台東池上傳意外！電動自行車翻覆 4人受傷送醫
台東縣池上鄉今中午發生一起電動自行車翻覆事故。消防隊獲報後，隨即派遣關山及池上分隊救護車2輛、消防車1輛，共5名人員前往救援。
救護人員抵達現場後發現共有4名傷者，其中1名患者疑似骨折，但意識清楚、呼吸正常，由關山91救護車緊急送往台東馬偕紀念醫院治療；另外3名傷者則為擦挫傷等輕傷，由池上91救護車送往關山慈濟醫院進一步檢查，詳細事故原因仍待警方調查釐清。
近年來，池上鄉因觀光人潮增加，不少遊客會租借電動自行車在田園道路及鄉間小路騎乘，尤其沿著伯朗大道、池上大橋周邊等景點騎行蔚為風潮。然而地方人士也指出，部分遊客對電動自行車操作不熟悉，加上田間道路狹窄、路面不平或砂石較多，一旦車速過快或轉彎不慎，便容易發生摔車事故。
當地居民表示，近年池上地區與電動自行車相關的摔車或交通事故時有所聞，部分業者雖提供安全帽，但遊客未必全程配戴，加上有些人為求方便多人共乘，也增加意外風險。
另有地方人士建議，未來除加強騎乘安全宣導外，也可研議在熱門路段設置警示標誌與限速提醒，以降低事故發生機率。
警消提醒，騎乘電動自行車應注意道路狀況並減速慢行，尤其在鄉間道路或橋梁附近更需提高警覺，以確保自身與他人的安全。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。