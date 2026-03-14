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高雄林園男公寓墜樓亡 母外出返家驚見憾事
高雄市林園區今天發生墜樓送死亡事故。47歲蘇姓男子在住處公寓墜樓，母親外出回家，發現他墜樓，警、消獲報到場，他已經明顯死亡，母親傷心不已，現場未發現打鬥或破壞痕跡，初步排除外力介入，已報請檢察官相驗死因。
林園警分局指出，今天上午11時許接獲通報，林園區有民眾需要協助送醫，員警趕赴現場了解，發現47歲蘇姓男子墜樓趴在屋前，已經死亡。
警方表示，蘇母當時正好外出回家，看到兒子倒臥屋前受傷嚴重，趕緊求救，但是救護人員發覺蘇男已經死亡。警方初步勘查，現場未發現打鬥或外力破壞跡象，母親說他有情緒上問題，警方排除外力介入，報請高雄地檢署檢察官相驗。
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