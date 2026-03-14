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發生車禍不能移車？桃警曝「1關鍵」可移動 避免二次事故

桃園電子報／ 桃園電子報

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單純車碰車交通事故「可移車」，只要掌握人沒事、車能動、快標記等採證原則，即可移置事故車輛，以避免交通壅塞及二次事故。圖：警方提供

許多民眾認為發生車禍絕對不可移動車輛，對此，桃園市交通警察大隊表示，單純車碰車交通事故「可移車」，只要掌握人沒事、車能動、快標記等採證原則，即可移置事故車輛，以避免交通壅塞及二次事故。快速道路或一般道路上經常發生單純財損的事故，但因駕駛人在事故發生的當下，並未立即採取標繪、移置及放置故障標誌之措施，容易導致後方車輛閃避不及而發生追撞的二次事故。

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依據交通事故處理辦法第3條之規定，單純車碰車財損之案件，應掌握事故現場拍照錄影5原則。圖：警方提供

交大隊長林東星表示，依據交通事故處理辦法第3條之規定，單純車碰車財損之案件，應掌握事故現場拍照錄影5原則，當事人未標繪拍照移車，致造成交通壅塞，員警會依道路交通管理處罰條例第62條第二項規定製單，且事故車輛置於路中也容易發生二次事故。

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發生一般財損交通事故時，當事人除撥打110外，建議掌握事故現場拍照錄影5原則，保護自身安全，避免二次車禍發生。圖：警方提供

林東星也特別呼籲，發生一般財損交通事故時，當事人除撥打110外，建議依下列步驟，保護自身安全，避免二次車禍發生。首先，在交通事故後方放置故障標誌；拍攝全景含標線；拍攝碰撞點及車損部位；儘速將車移置安全地點，拍攝及移車全程請注意安全。市警局亦積極透過網路、社群、媒體及各項集機會廣泛宣導民眾「A3類交通事故拍照錄影五原則」，並將標繪方式印製於「隨車標繪筆」上，當事人標繪車角或車輪位置、拍照後即可移車，避免交通壅塞及二次事故。

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拍攝及移車全程請注意安全。圖：警方提供

本文章來自《桃園電子報》。原文：發生車禍不能移車？桃警曝「1關鍵」可移動 避免二次事故

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