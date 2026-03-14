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金沙鎮海宮旁草地大火狂燒3千坪 無人機、重機具開路終控制

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門報導

金門縣金沙鎮山后鎮海宮附近昨日深夜驚傳大面積雜草火警，在強勁風勢助長下火勢迅速蔓延，燃燒範圍逾1萬平方公尺（約三千多坪），消防局緊急出動消防車與人力趕往灌救，並調度怪手開闢防火巷阻止延燒，歷經約5小時搶救，火勢於今天凌晨撲滅，所幸未造成人員傷亡或財物損失。

金門縣消防局表示，指揮中心於昨晚10時22分接獲民眾通報，指金沙鎮山后鎮海宮附近發生火警，隨即派遣第二大隊金沙、金湖分隊出動8輛消防車、15名消防人員前往搶救，由於起火地點鄰近鎮海宮，且深夜視線不佳，現場指揮官立即佈署多條水線進行防護，避免火勢威脅周邊建築與林區。

消防人員到場時發現，現場雜草燃燒範圍廣大，加上入夜後金門風勢強勁，火勢蔓延速度相當快；消防局因此緊急啟動開口契約，調度2輛民用怪手進場支援，透過開闢防火巷與翻堆作業阻斷火路，逐步控制火勢。

搶救過程中，義消王均煒、李丞翊第一時間趕抵現場投入支援；民間友軍黃逸煥也主動提供無人機，協助監控火場燃燒範圍並提供空拍畫面，讓現場指揮能更精準調度水線與人力。經警消、義消與民間力量通力合作，火勢於今天凌晨2時獲得控制，並於3時25分完全撲滅。

消防局統計，火場燃燒面積超過一萬平方公尺，約三千多坪，所幸未波及建築，也未造成人員傷亡。

消防局提醒，近期金門風勢偏強，火星容易隨風飄散，增加火勢蔓延與搶救難度。隨著清明節將近，民眾掃墓祭祖時應落實「四不二記得」原則，包括不亂燒雜草、不亂丟菸蒂、不讓紙錢飛揚、不燃放爆竹；並記得熄滅餘燼、記得帶走垃圾，在強風天候下更應謹慎用火，以免釀成火災。

金門縣金沙鎮山后鎮海宮附近昨日深夜驚傳大面積雜草火警，在強勁風勢助長下火勢迅速蔓延，燃燒範圍逾1萬平方公尺，現場火光四起。圖／金門縣消防局提供
金門縣金沙鎮山后鎮海宮附近昨日深夜驚傳大面積雜草火警，在強勁風勢助長下火勢迅速蔓延，燃燒範圍逾1萬平方公尺，現場火光四起。圖／金門縣消防局提供

金門縣金沙鎮山后鎮海宮附近昨日深夜驚傳大面積雜草火警，消防局緊急出動消防車與人力趕往灌救，並調度怪手開闢防火巷阻止延燒，歷經約5小時搶救，火勢於今天凌晨撲滅。圖／金門縣消防局提供
金門縣金沙鎮山后鎮海宮附近昨日深夜驚傳大面積雜草火警，消防局緊急出動消防車與人力趕往灌救，並調度怪手開闢防火巷阻止延燒，歷經約5小時搶救，火勢於今天凌晨撲滅。圖／金門縣消防局提供

金門 消防人員

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