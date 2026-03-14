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刑事伯風光不再…刑警荒！彰化縣偵查佐仍缺33人 加給調高也難解

聯合報／ 記者劉明岩／彰化報導

刑警向來是打擊犯罪的核心，早年當「刑事伯」走路有風，如今卻因業務重、工時長，淪為「血汗」職務，風光不再。彰化縣警察局偵查佐目前即出缺達33人，儘管警方積極鼓勵制服員警報考，還是沒辦法紓解刑警荒，雖然警政署日前宣布每月提高1940元警勤加給，但基層認為不構成誘因。

刑警荒是各縣市警局普遍的現象，尤其是詐欺案件居高不下，偵查佐人力捉襟見肘，不利治安維護。彰化縣警察局長期以來，也一直鼓勵制服警察報考偵查佐，除透過各種管道宣導外，還由各分局偵查隊主動物色人選，一年甄試兩次，希望偵查佐甄試，能有更多人報考，但每次招考卻怎麼也補不滿。

彰化縣警察局刑警大隊及各分局偵查佐合計有195名編制，目前實際只有162人，縣警局最近一次招考是在去年年底，共有20多人報考，連同備取，全部錄取，卻因仍有偵查佐請調他縣市，到目前仍有33人缺額，已超過兩個規模較小分局的偵查隊人數，本月下旬預定將再招考，但實際只有6人參加考試，難解刑警荒。

有偵查佐指出，偵查佐缺額持續擴大，主要是未有明顯誘因，吸引制服警察報考偵查佐，雖說，偵查佐比起制服警察每月多出刑事警勤加給5千多元，卻要負荷繁重的文書、績效壓力，辦案常日夜不分，無法顧及家庭，不如當個制服警察反而單純一些。

縣警局刑大人員指出，彰化縣偵查佐報考除了欠缺誘因之外，因彰化縣位在中部，很多員警無法如願分發到離家近的南部，或者待遇較好的台中市，就先選擇在彰化服務做為中間站，再爭取統調，彰化縣每年即有約10名的偵查佐請調，缺額再怎麼招考也補不來。

有員警就私下指出，當刑警除了榮耀、熱情之外，最實質的動力還是提高津貼，警政署最近雖然宣布調高查佐每月1940元警勤加給，卻仍缺少誘因，如果業務繁重等根本問題未解決， 就算辦再多的甄試，偵查佐缺額還是難解。

彰化縣警察局刑警大隊副大隊長唐國維說，警察生涯當個偵查佐其實還是有很大的吸引力，除了破案的快感外，目前警政署頒發的模範警察、警光獎得主，幾乎都是刑事警察包辦，加上功獎較多，有利於升遷，仍歡迎制服員警報考偵查佐。

刑警向來是打擊犯罪的核心，彰化縣警察局偵查佐長期缺額，雖然縣警局一再甄試，缺額仍持續擴大到33人，相當於兩個分局的偵查佐人力。圖／縣警局提供
刑警向來是打擊犯罪的核心，彰化縣警察局偵查佐長期缺額，雖然縣警局一再甄試，缺額仍持續擴大到33人，相當於兩個分局的偵查佐人力。圖／縣警局提供

刑警向來是打擊犯罪的核心，但彰化縣警察局偵查佐長期缺額，雖然縣警局一再甄試，缺額仍持續擴大到33人，相當於兩個分局的偵查佐人力。圖／縣警局提供
刑警向來是打擊犯罪的核心，但彰化縣警察局偵查佐長期缺額，雖然縣警局一再甄試，缺額仍持續擴大到33人，相當於兩個分局的偵查佐人力。圖／縣警局提供

制服 刑警

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