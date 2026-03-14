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台中年輕女半夜扛空心磚猛砸車 力大網友驚嘆...自曝通緝身分落網

聯合報／ 記者曾健祐／台中報導

台中北區中華路今凌晨驚傳砸車事件，林姓女子疑似酒醉情緒失控，竟獨自扛起路邊重達10幾公斤的空心磚、石塊朝車輛一陣猛砸，脫序行為除令目擊民眾傻眼，網友見狀更驚呼其力大無窮，警方也發現林女還是毒品通緝犯，除強制送醫也逮捕解送。

民眾拍下，女子隨意撿拾路邊金屬路障亂丟，又搬起數塊重達10幾公斤的空心磚，朝停在車格內的轎車車窗猛砸好幾下，但最後甚至直接將空心磚、石塊直接堆在車子引擎蓋上，力道之大令網友驚呼連連，脫序行為更引起附近居民側目。

台中第2分局指出，14日凌晨4時30分獲報，北區中華路一家汽車旅館停車場有人在砸車，警方趕赴現場時該女子已經無破壞車輛行為，但她身上酒味濃厚，大聲咆哮、舉止失控，且不聽制止一度無法正常溝通。

經再通報119救護人員到場，後於女子同意下，由警員陪同前往台中醫院就醫，經醫師施打鎮靜劑，女子情緒始恢復平穩。

警方確認身分後，發現林姓女子（27歲）是台中地院發布的毒品案通緝犯，當場法宣讀相關權利後，予以逮捕。

警方後續也向旅館人員詢問，發現女子當時獨自搭車到場，並在櫃檯辦理登記卻沒入住，當下也為和旅館人員有任何衝突或口角，就直接跑向對面停車場破壞他人車輛，造成車輛擋風玻璃、車頭及車身毀損，並聯繫車主受理毀損告訴，全案依法將林女解送。

台中第二分局。記者曾健祐／攝影
台中第二分局。記者曾健祐／攝影

停車場 擋風玻璃 救護人員

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