越南男逾期居留卻假冒來台留學大學生 試圖騙過員警

高雄市警方上周日在旗津因取締一名闖紅燈的越南籍男子，沒想到男子拿出的證件怪異，照片與本人對不上，他卻不斷謊稱自己是來台留學的大學生，但仍被員警識破，經指紋比對確認他早已長期逾期居留，不僅被依偽造文書罪嫌移送法辦，解送收容還面臨遣返。

警方指出，鼓山警分局旗津分駐所警員8日下午4時許執行巡邏勤務行經旗津區廟前路與通山路口時，發現3女1男共4名行人未依號誌違規穿越馬路，員警為維護交通安全，隨即上前攔停並準備製單舉發。

盤查過程中，其中一名越南籍阮姓男子神情異常緊張，雖配合出示居留證件，並堅稱自己是在台灣就讀的大學生，但員警仔細核對後發現，該張證件不僅已經逾期，且照片面貌、年齡與阮男本人特徵相差甚遠，直覺案情不單純。

為釐清真實身分，警方將阮男帶往移民署高雄市專勤隊協助查證，經系統捺印指紋比對，徹底戳破其謊言，證實阮男真實年齡為30歲，且在台逾期居留已長達200餘天

鼓山警方表示，阮男涉嫌持他人證件冒用身分，訊後依刑法偽造文書罪嫌，移送高雄地檢署偵辦，逾期居留部分則交由移民署高雄市專勤隊依法收容，警方也呼籲，企圖以不實身分規避查緝終將難逃法網，將持續強化勤務，落實治安與交通秩序維護。