天外飛來橫禍！中壢女騎士「半路遭床墊砸中」慘摔路中

很多人以為酒駕事故多半發生在年終尾牙或春節聚餐期間，但最新統計分析卻顯示，台東酒駕事故的高峰其實出現在夏天。根據近5年交通事故資料分析，以6月至8月最為集中，事故發生率甚至高於全年平均值，與不少人直覺認為的冬季飲宴高峰有所不同。

2026-03-14 09:52