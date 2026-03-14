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天外飛來橫禍！中壢女騎士「半路遭床墊砸中」慘摔路中

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園報導

桃園市中壢區一名女騎士昨下午騎車行經中華路一段，突然遭路邊飛來的床墊擊中，當場摔倒在地並遭後車擦撞。警方調查發現，床墊原放在路邊疑似要丟棄，但昨因大風被吹飛結果竟砸中騎士釀禍，所幸女騎士無生命危險。

中壢交通中隊昨下午1時許獲報，在中華路一段有交通事故發生，立即派員前往。經了解，62歲楊女騎乘機車沿中華路一段往桃園方向直行，疑因路旁堆放的床墊風大吹至馬路上，楊女閃避不及碰撞倒地，後方自小客車駕駛71歲黃男因而碰撞楊女。

救護人員到場檢視，楊女胸部及手臂疼痛，受有右手骨折及多處擦挫傷意識清楚，由內壢分隊救護車送往桃園醫院，經測試雙方酒測值為0，詳細肇事原因尚待釐清。

中壢警分局長林鼎泰呼籲，民眾於道路旁放置大型物品或大型廢棄物時，務必妥善固定或避免置於路邊，以免因故掉落至車道影響交通安全；用路人行經路口及市區道路時亦應隨時注意前方路況並保持安全距離，以降低突發狀況造成交通事故風險。

桃園市中壢區一名女騎士昨下午騎車行經中華路一段，突然遭路邊飛來的床墊擊中，當場摔倒在地並遭後車擦撞。圖／警方提供
桃園市中壢區一名女騎士昨下午騎車行經中華路一段，突然遭路邊飛來的床墊擊中，當場摔倒在地並遭後車擦撞。圖／警方提供

床墊 救護人員 交通安全

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