小客車整台被撞成廢鐵。圖：讀者提供

國道2號東向16.8公里大湳路段昨(13)日下午15時30分許發生7車連環撞，疑似是一台營業大貨車未注意前方壅塞，而碰撞前方2台自小貨車、4台自小客車，有小貨車當場翻覆，也有小客車整台被撞成廢鐵。國道警方獲報趕到場處理，該起事故造成6人受輕傷送醫，所幸均無生命危險。現場一度全線封閉、嚴重回堵，於傍晚17時36分許排除。

小貨車當場翻覆。圖：讀者提供

國道警察說明，53歲許姓男子駕駛一部營業大貨車行駛外側車道，疑因未注意前方車多壅塞碰撞前方6部車而肇事。現場6人受輕傷，意識皆清楚，3人送聖保祿醫院、3人送衛福部桃園醫院檢傷。經警方實施酒測檢查，當事人均無酒駕情形。有關詳細肇事原因，尚待警方進一步調查釐清。

53歲許姓男子駕駛一部營業大貨車行駛外側車道，疑因未注意前方車多壅塞碰撞前方6部車而肇事。圖：讀者提供

警方呼籲，用路人行車務必提高警覺，若因精神不濟、打瞌睡或分心，容易致生未注意車前狀況而肇事，若肇事致人重傷或死亡，將受吊扣或吊銷駕照之處分。應遵循限速行駛、全程保持專注、握好方向盤，並隨時注意車前狀況，以確保行車安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：國2大湳段7車連環撞6人送醫 小客車慘成廢鐵