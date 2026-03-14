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電影角頭監製人父親告別式 兄弟到場警方揪出兩通緝犯

聯合報／ 記者廖炳棋／台北報導

電影角頭張姓監製人父親，昨天在台北市懷愛館舉行告別式，除藝人送別外，還有幫派兄弟到場公祭致意；轄區大安警分局掌握線索，現場盤查300多人，緝獲2名通緝犯。

警方指出，昨天中午，張姓監製人父親在懷愛館舉行告別式，除參與角頭系列的藝人高捷、王識賢等人到場致意外，警方事先掌握多數幫派背景分子將前往公祭，為維護現場治安與秩序，警方事前進行告誡、約制，不得明示、暗示以幫派名義參加，且禁止攜帶幫派標誌或旗幟進入，防制幫派舉辦公開活動，以壓制黑幫氣焰。

告別式活動由北市警察局長及北檢檢察官指揮掌握、同時啟用刑大戰情中心監控，分局長現場坐鎮指揮防處，大安分局規劃盤查組、管制組、蒐證組、機動處理組、特勤中隊及少年隊，共計動用近60名現場警力，在會場出入口及周遭執行攔檢、盤查，以維持現場秩序。

告別式約有500餘人到場致意，警方透過執法管制措施，在告別式總計盤查300餘名參與人士，勤務過程中沒有發生治安滋擾事件，現場緝獲2名通緝犯，分別為詐欺以及妨害自由通緝，大安分局依法逮捕並解送歸案。

     

電影角頭系列張姓監製人父親告別式，有黑道幫派兄弟到場致意，警方到場盤查。記者廖炳／棋翻攝
電影角頭系列張姓監製人父親告別式，有黑道幫派兄弟到場致意，警方到場盤查。記者廖炳／棋翻攝

電影角頭系列張姓監製人父親告別式，有黑道幫派兄弟到場致意，警方到場盤查。記者廖炳／棋翻攝
電影角頭系列張姓監製人父親告別式，有黑道幫派兄弟到場致意，警方到場盤查。記者廖炳／棋翻攝

電影角頭系列張姓監製人父親告別式，有黑道幫派兄弟到場致意，警方到場盤查。記者廖炳／棋翻攝
電影角頭系列張姓監製人父親告別式，有黑道幫派兄弟到場致意，警方到場盤查。記者廖炳／棋翻攝

電影角頭系列張姓監製人父親告別式，有黑道幫派兄弟到場致意，警方到場盤查。記者廖炳／棋翻攝
電影角頭系列張姓監製人父親告別式，有黑道幫派兄弟到場致意，警方到場盤查。記者廖炳／棋翻攝

電影角頭系列張姓監製人父親告別式，有黑道幫派兄弟到場致意，警方到場盤查。記者廖炳／棋翻攝
電影角頭系列張姓監製人父親告別式，有黑道幫派兄弟到場致意，警方到場盤查。記者廖炳／棋翻攝

王識賢 北檢 幫派 告別式 通緝

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