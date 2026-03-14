聽新聞
0:00 / 0:00
電影角頭監製人父親告別式 兄弟到場警方揪出兩通緝犯
電影角頭張姓監製人父親，昨天在台北市懷愛館舉行告別式，除藝人送別外，還有幫派兄弟到場公祭致意；轄區大安警分局掌握線索，現場盤查300多人，緝獲2名通緝犯。
警方指出，昨天中午，張姓監製人父親在懷愛館舉行告別式，除參與角頭系列的藝人高捷、王識賢等人到場致意外，警方事先掌握多數幫派背景分子將前往公祭，為維護現場治安與秩序，警方事前進行告誡、約制，不得明示、暗示以幫派名義參加，且禁止攜帶幫派標誌或旗幟進入，防制幫派舉辦公開活動，以壓制黑幫氣焰。
告別式活動由北市警察局長及北檢檢察官指揮掌握、同時啟用刑大戰情中心監控，分局長現場坐鎮指揮防處，大安分局規劃盤查組、管制組、蒐證組、機動處理組、特勤中隊及少年隊，共計動用近60名現場警力，在會場出入口及周遭執行攔檢、盤查，以維持現場秩序。
告別式約有500餘人到場致意，警方透過執法管制措施，在告別式總計盤查300餘名參與人士，勤務過程中沒有發生治安滋擾事件，現場緝獲2名通緝犯，分別為詐欺以及妨害自由通緝，大安分局依法逮捕並解送歸案。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。