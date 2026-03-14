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數據會說話！台東酒駕最高峰竟是這季節 民眾淡定：不意外

聯合報／ 記者尤聰光／台東報導

很多人以為酒駕事故多半發生在年終尾牙或春節聚餐期間，但最新統計分析卻顯示，台東酒駕事故的高峰其實出現在夏天。根據近5年交通事故資料分析，以6月至8月最為集中，事故發生率甚至高於全年平均值，與不少人直覺認為的冬季飲宴高峰有所不同。

縣警局統計資料顯示，台東縣近5年酒駕事故季節指數中，第二季（6月至8月）達到1.08，為全年最高，代表該時段酒駕事故發生機率比全年平均值高出約8%。換句話說，每到夏季，酒駕事故出現的機率明顯上升。

排名第二的則是第四季（12月至翌年2月），季節指數為1.04。分析認為，這與年底尾牙、春節聚餐及各類節慶活動增加有關。至於3月至5月與9月至11月兩個時段，酒駕事故發生率則相對較低。

值得注意的是，台東的酒駕季節模式與全國整體趨勢並不相同。從全國統計來看，酒駕事故大多呈現從年初逐漸增加，到年底達到高峰的型態；但台東卻是在夏季便出現最高峰，呈現「夏季第一、冬季第二」的情形。

地方交通安全人員分析，這可能與台東夏季觀光旺季及民俗傳統活動增加有關。暑假期間旅遊人潮湧入，加上朋友聚會、海邊活動與餐飲消費增加，飲酒機會相對提高，也可能連帶影響酒駕事故發生機率。

統計結果也提醒，若要有效降低酒駕事故，相關單位在規畫交通安全宣導與執法勤務時，可特別將夏季列為重點防制時段。例如加強夜間路檢、熱門觀光路段取締，或在暑假期間加強「酒後不開車」宣導。

有民眾得知統計結果後表示，其實並不算太意外。有人認為，夏天天氣炎熱，不少人下班後會想喝點冰涼啤酒或調酒消暑，加上朋友相約到海邊、烤肉或夜間聚會的機會變多，飲酒情況自然也會增加。

另有民眾指出，台東夏季觀光旺季明顯，暑假期間遊客增加，不少人白天到海邊或景點活動，晚上再聚餐喝酒，一不小心就可能喝多，若沒有事先安排代駕或交通方式，就容易出現酒後開車的情況，因此對於夏季酒駕事故較多的統計結果，認為其實並不難理解。

警方呼籲民眾，無論是聚餐、旅遊或朋友聚會，只要有飲酒就應避免駕車，可改搭計程車、代駕或請未飲酒的朋友駕駛，才能確保自己與其他用路人的安全。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

酒駕零容忍，台東警方取締酒駕不分晝夜，就是讓民眾不要酒駕上路。圖／台東縣警察局提供
酒駕零容忍，台東警方取締酒駕不分晝夜，就是讓民眾不要酒駕上路。圖／台東縣警察局提供

台東縣近5年酒駕事故季節指數中，第二季（6月至8月）達到1.08，為全年最高，代表該時段酒駕事故發生機率比全年平均值高出約8%。圖／台東縣警察局提供
台東縣近5年酒駕事故季節指數中，第二季（6月至8月）達到1.08，為全年最高，代表該時段酒駕事故發生機率比全年平均值高出約8%。圖／台東縣警察局提供

交通事故 交通安全 酒駕

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