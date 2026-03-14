中壢警年後首波雷霆除暴百警出動 7天查獲123件刑案

中壢警分局於年節後啟動首波「雷霆除暴」專案勤務，結合刑事警察大隊、保安警察大隊霹靂小組及交通警察大隊，共動員107名警力。警方於轄內規畫21處臨檢點，並在6條主要幹道設置路檢點，輔以22組巡邏網加強盤查可疑人車，針對轄內易生治安顧慮場所及外籍移工易聚集處所實施全面清查。

中壢警分局表示，本次專案勤務自3月7日至3月13日持續執行高強度掃蕩行動，勤務期間由桃園市警察局長廖恆裕率督察長許頌嘉親自坐鎮督導勤務。7天內共查獲刑案123件、查獲犯嫌125人，其中包含詐欺案件29件、竊盜案件15件、毒品案件12件，另查獲職業賭場1件17人、槍砲彈藥刀械管制條例1件等案件，同時查獲各類通緝犯23人。

此外，警方透過與民間建立的防詐通報機制亦展現成效。興國派出所於3月13日下午3時許接獲報案，警方迅速在中壢區志廣路查獲涉嫌擔任取簿手的34歲林姓男子，當場查扣金融卡5張及手機1支等證物，全案依涉嫌詐欺罪及洗錢防制條例移送偵辦。

另中壢派出所同日接獲銀行防詐群組通報，指民眾臨櫃欲提領大額款項疑似遭詐騙，員警於上午9時30分許趕抵現場了解，發現51歲康姓女子誤信網路愛情詐騙，準備提領新台幣50萬元購買詐騙集團指定的虛擬貨幣，經警方及銀行行員耐心勸說後成功攔阻取消領款，及時避免民眾財產損失。

桃園市警察局長廖恆裕表示，警察維護治安沒有空窗期，年節過後仍須持續強化掃蕩不法作為，透過加強路檢攔查與AI巡防科技運用，並結合轄內金融機構及超商通報機制，共同強化詐欺車手查緝作為。同時也提醒同仁執勤過程務必注意安全，強制力使用須遵守比例原則並掌握用槍時機，加強情緒管理與執勤技巧，在確保自身安全的前提下，全力維護社會治安。

中壢警分局於年節後立即啟動首波「雷霆除暴」專案勤務，共動員107名警力。圖／警方提供

中壢警分局於年節後立即啟動首波「雷霆除暴」專案勤務，共動員107名警力。圖／警方提供