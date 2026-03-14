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未禮讓直行車釀禍！ 高雄休旅車路邊起步撞死機車騎士

聯合報／ 記者林保光／高雄報導

高雄市仁武區澄觀路一段今天凌晨發生死亡車禍。49歲陳姓男子騎機車直行，遇休旅車路邊起步要進入車道，與2車撞上，陳男全身多處受創，倒地昏迷，送醫急救約1小時後仍傷重不治。

警方表示，今天凌晨1時許，陳姓男子沿仁武區澄觀路一段往左營方向直行，不巧，在澄觀路一段90號附近，游姓男子（52歲）駕駛休旅車從路邊開出車道，2人才在外車道撞上。

警、消趕抵現場，發現陳姓男子手腳多處受傷，疑撞及頭部，倒地深度昏迷，立即將他送醫搶救，並對雙方實施酒測及抽血檢驗，均無酒精反應。但是，陳男延醫1小時後仍死亡。

仁武警分局表示，初步研判，游姓男子駕駛休旅車由路邊起步，未禮讓直行車輛，與機車發生碰撞而肇事，因陳男傷重不治，依涉嫌過失致死罪嫌將游男移送法辦，確實肇事原因由交通大隊釐清。

游姓男子駕駛休旅車自路邊開進車道，與陳姓騎士的機車發生車禍，警、消到場處理。記者林保光／翻攝
游姓男子駕駛休旅車自路邊開進車道，與陳姓騎士的機車發生車禍，警、消到場處理。記者林保光／翻攝

游姓男子駕駛休旅車自路邊開進車道，與陳姓騎士的機車發生車禍。記者林保光／翻攝
游姓男子駕駛休旅車自路邊開進車道，與陳姓騎士的機車發生車禍。記者林保光／翻攝

車道 高雄 機車騎士

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