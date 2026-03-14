騎上人行道當心荷包失血 新北這處科技執法平均一天罰2件

新北現有127處科技執法點，專門揪機車行駛人行道違規有13處，淡水區濱海路一段與中山北路二段口（家樂福淡新店旁）長期有機車違規騎上人行道，行人常要閃車，安全風險高，警方在違規熱點架科技執法設備，3月1日上路以來，統計到12日，累計24張罰單，平均一天2件。民團建議，工程和科技執法相輔相成，必要時可用實體阻隔。

新北市警察局交通大隊長李仁寧說，科技執法像是隱形警察，24小時運作，以人行道科技執法為例，利用AI高解析度攝影機，自動偵測機車行駛人行道等違規行為，彌補警力不足，也保護行人路權，違規者處600元以上1800元以下罰鍰。李仁寧強調，科技執法絕非AI自動開單，是採取「AI 偵測、人工審核」兩關，具備精確度及執法公信力，一旦交通秩序改善，科技執法設備會調整到更需要的地點。

新北市警察局3月1日在淡水、汐止、五股、八里及林口等地啟動新一波科技執法點共6處，受關注的是淡水區濱海路一段與中山北路二段口，該處緊鄰家樂福淡新店，要進出賣場機車族圖便利騎上人行道，行人常要閃避車輛。

居民陳小姐說，該處周邊有新市國小，是學童通行熱區，幾度目擊機車族為省下等紅燈時間，直接騎車走人行道，讓人看了搖頭。

議員鄭宇恩表示，人行道愈來愈寬敞，部分機車族覺得有空間可鑽，不想等紅綠燈索性違規，若無法遏止亂象，等於是讓行人暴露在風險中，支持當地設置科技執法設備。

成功大學交通管理學系教授鄭永祥說，若該處時常發生機車族貪圖方便搶道行為，裝設科技執法應該會有成效，可分析數據、違規樣態，從每周的比較，去檢視違規行為是否降低，建議至少觀察3個月才能真正看出成效。

還路於民行人路權促進會理事長吳宜蒨說，支持透過科技執法改善交通秩序，光用科技執法往往不夠，通常要搭配工程輔助，工程、教育、執法三方面並進，必要時可思考用實體阻隔方式防止機車闖入。

行人零死亡推動聯盟理事林柏勛說，科技執法應該是最後手段，也要思考為何機車族會出如此的使用習慣及動機，經檢視周邊住宅動線與交通環境，確實有未盡完善之處，建議工程優化和科技執法同步，對行人友善才能可長可久。

淡水區濱海路一段與中山北路二段口緊鄰家樂福賣場，附近還有學校，人行道使用率高。警方為防止機車族圖便利騎上人行道，威脅行人安全，導入科技執法，設有牌面提醒民眾。圖／新北市警局交通大隊提供