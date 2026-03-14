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高雄轎車翻車起火駕駛人落跑 警找到人發現渾身酒氣
高雄市左營區民族一路昨天深夜發生轎車自撞翻車；53歲蔡姓男子駕駛轎車撞分隔島後翻覆，車輛一度起火，但他卻自行離去。後來警方找到他，發覺他身上滿是酒氣，疑酒駕肇事，將他依公共危險罪嫌移送法辦。
這場酒駕翻車起火車禍，發生在1昨天晚間10時許，消防局據報派人車，趕抵左營區民族一路970巷口南下快車道車禍現場，迅速撲滅火勢，幸未波及其他人車。
警方表示，車禍發生時，左營警分局接獲通報後立即派員到場處理，當消防隊撲滅轎車火苗，警、消卻不見肇事駕駛人，警方隨即展開追查，鎖定蔡姓男子涉案，並通知到案說明。
員警發現蔡男身上散發濃厚酒氣，經了解他開車前疑有喝酒，酒測值超標。警方查扣肇事車輛並蒐證調查，全案依公共危險罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。警方並依道路交通管理處罰條例舉發酒駕，車輛移置保管，另因蔡男肇事後未依規定留在車禍現場處置，逕自離開現場，也將對蔡男依道路交通管理處罰條例開罰，可處1000元至3000元罰鍰，並吊扣駕照1至3個月。
警方呼籲，民眾切勿酒後駕車，以免危害自身與他人安全；若發生交通事故，應立即停車並報警處理，切勿肇事逃逸，以免觸法。
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