高雄男子深夜開車打瞌睡 衝電桿撞爛車頭釀2傷

高雄市岡山區今天凌晨一名53歲王姓男子駕車載著49歲蘇姓友人行經新樂街時，整輛車失控直衝撞上路旁電線桿，不僅車頭撞爛，車上2人也受傷送醫，駕駛雖酒測值為零，但他自稱是打瞌睡才肇事，警方仍要進一步釐清。

據了解，這起自撞事故發生在今天凌晨0時許，王男駕駛的自小客車沿新樂街由南往北、往路竹方向直行，卻在事故地點偏移車道，猛力撞上電桿，就差1公尺差點撞上高壓變電箱，但先撞擊電桿就停下，王男駕駛的車輛車頭全毀。

員警原以為是酒駕肇事，但王男向警方供稱，自己開車時感到疲倦，一時恍神才釀禍，警方現場實施酒測，排除酒駕肇事。這起事故造成駕駛王男與副駕的蘇男受傷，經送醫救治後無生命危險。

雖撞擊力道猛烈，但該處高壓電桿是由2根電桿並列豎立，因此並未遭撞斷，經現場員警檢視，確認遭撞擊的電線桿並未造成附近住戶斷電。

員警除協助傷者就醫，也同步通報環保局清潔隊到場清理車體散落物，並在場實施交通疏導。

岡山警方呼籲，民眾駕車上路前務必評估自身精神與身體狀況，切勿疲勞駕駛，若途中感到疲倦，應尋找安全處所稍作休息再上路，以免發生憾事，危及自身與他人安全。