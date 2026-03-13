疑情緒失控…金門某高中男學生拿椅子砸人 女同學頭部受傷送醫

金門某中學今日下午發生一起學生衝突事件，1名一年級男學生因不明原因，突拿起教室的課桌椅砸向同班女學生，造成女生頭部受傷流血，現場目擊同學都受到驚嚇。校方第一時間通報校安並協助送醫，目前受傷學生經治療後已返家休息。

據了解，事件發生在下午放學前後，當時班級內仍有學生在教室內活動，有目擊學生轉述，該名男學生為特殊生，平時對周遭動靜較為敏感，事發當時，女學生從男學生身旁經過，疑似有言語或動作引發刺激，男學生隨即拿起教室內的椅子揮擊，不慎打到女學生頭部，導致當場流血。

在場同學見狀立即通報學校，校安人員與保健室人員隨即到場處理，並由救護車將受傷學生送往醫院檢查。也有同學在Threads上訴說情況，直說真的被嚇到了！

校方晚間發布新聞稿表示，事件發生後已第一時間協助受傷學生就醫，目前學生已返家休息，學校也依相關規定完成校安通報並啟動後續處理機制。

校方指出，對於此次事件將秉持公正、客觀的立場進行調查與釐清，務求還原事實並妥善處理。現階段最重要的是讓受傷學生安心休養，也讓相關學生有時間冷靜沉澱。

學校表示，後續將依規定提供雙方學生必要的心理輔導與支持；班級部分則由輔導室評估實際需求，如有需要將安排班級團體輔導，協助學生穩定情緒並修復班級關係。

校方也呼籲外界給學生、家長及學校多一點空間，避免過多揣測、評論或轉傳未經查證的訊息，以免對學生造成二度傷害。學校強調，將以保護學生為優先，並依法、公正且審慎處理本案。