影／清水驚傳雜草叢火災！火勢一度逼近台鐵鐵道 消防員急阻斷火源

台中市清水區今天下午驚傳火警！位於鰲海路橫山一帶的雜草叢因不明原因起火燃燒，由於現場風勢助長，火勢一度往山下蔓延，威脅鄰近的台鐵鐵道；台中市消防局獲報後不敢大意，緊急調派3個分隊前往搶救，所幸在傍晚前已控制火勢，未造成人員傷亡，目前正在了解起火原因中。

台中市消防局表示，今日下午3時40分接獲報案，指稱台中清水鰲海路及橫山一帶位於大肚台地北側，附近有雜草起火，現場火勢一度失控 燃燒面積達2000 平方公尺，消防局隨即派遣清泉、清水、大安分隊，出動共 9 輛消防車、18 名消防人員，由清泉分隊分隊長尤英龍帶隊指揮，消防人員於下午4時06分抵達現場，當時火舌已隨風勢迅速蔓延，火勢有往山下延燒的趨勢，且起火點鄰近台鐵軌道，現場濃煙蔽天，搶救狀況一度相當吃緊。

隨著火勢發展，消防人員為確保行車安全，消防局立即採取周界防護，緊急在鐵道與火場間佈署水線，防止火勢橫越，同時展開交通警戒，同步通知清水火車站，請其密切注意該區域列車的行駛安全，確保鐵路運輸不受濃煙及高溫影響；經過消防人員全力灌救，現場於下午4時44分傳回好消息，火勢已獲得初步控制。

消防隊員控制火勢後，初步檢視燃燒面積目前仍維持在約2000 平方公尺仍留在現場持續灑水進行殘火處理，並嚴防復燃。至於詳細起火原因，仍待火調人員進一步調查釐清。