快訊

與柯文哲母親交好…黃文玲中選會人事案卻遭民眾黨否決 白委揭原因

戰火狂燒彈藥費！美6天耗113億美元 波灣產油國「這方面損失」更重

台積電也是苦主！傳輝達對三星發動「吹毛求疵」攻勢 目的曝光

影／清水驚傳雜草叢火災！火勢一度逼近台鐵鐵道 消防員急阻斷火源

聯合報／ 記者黑中亮／台中報導

台中清水區今天下午驚傳火警！位於鰲海路橫山一帶的雜草叢因不明原因起火燃燒，由於現場風勢助長，火勢一度往山下蔓延，威脅鄰近的台鐵鐵道；台中市消防局獲報後不敢大意，緊急調派3個分隊前往搶救，所幸在傍晚前已控制火勢，未造成人員傷亡，目前正在了解起火原因中。

台中市消防局表示，今日下午3時40分接獲報案，指稱台中清水鰲海路及橫山一帶位於大肚台地北側，附近有雜草起火，現場火勢一度失控 燃燒面積達2000 平方公尺，消防局隨即派遣清泉、清水、大安分隊，出動共 9 輛消防車、18 名消防人員，由清泉分隊分隊長尤英龍帶隊指揮，消防人員於下午4時06分抵達現場，當時火舌已隨風勢迅速蔓延，火勢有往山下延燒的趨勢，且起火點鄰近台鐵軌道，現場濃煙蔽天，搶救狀況一度相當吃緊。

隨著火勢發展，消防人員為確保行車安全，消防局立即採取周界防護，緊急在鐵道與火場間佈署水線，防止火勢橫越，同時展開交通警戒，同步通知清水火車站，請其密切注意該區域列車的行駛安全，確保鐵路運輸不受濃煙及高溫影響；經過消防人員全力灌救，現場於下午4時44分傳回好消息，火勢已獲得初步控制。

消防隊員控制火勢後，初步檢視燃燒面積目前仍維持在約2000 平方公尺仍留在現場持續灑水進行殘火處理，並嚴防復燃。至於詳細起火原因，仍待火調人員進一步調查釐清。

台中市清水區鰲海路橫山一帶下午雜草叢起火燃燒，風勢助長火勢一度往山下蔓延。圖／民眾提供
台中市清水區鰲海路橫山一帶下午雜草叢起火燃燒，風勢助長火勢一度往山下蔓延。圖／民眾提供

清水區 鐵道 台鐵 台中 火災

延伸閱讀

新北土城捷運施工挖破瓦斯管 消防警戒止漏換管

嘉市翁疑竹林整地火警嗆傷倒地 全身灼傷送醫不治

高雄傳森林大火 六龜山區已燒逾3萬平方公尺

新竹香山民宅起火屋主夫妻與2幼童1犬受困 消防趕抵急救出

相關新聞

小客車嚴重毀損！國道2號7車連環撞 回堵逾2公里傍晚才排除

國道2號東向16.7公里今天下午發生7車連環撞車禍，事故車占據內外車道與路肩，東向車道一度無法通行，全線回堵逾2公里，狀況傍晚5時36分才排除。

高雄土汙整治工地挖出250磅空用未爆彈 軍方派員處理「彈體鏽蝕無危險」

高雄市楠梓區宏毅二路南4巷正進行土汙整治工程，今天下午工人整地時，突發現一顆疑似未爆彈的彈體，緊急通知軍方派員處理；陸軍八軍團未爆彈處理小組到場檢視，鑑定為250磅空用炸彈，彈體嚴重鏽蝕，批號不明，無危安顧慮，已入庫妥存。

證件財物全在手提包！女子遊烈嶼遺失急求助 警耐心尋回

金門一名26歲曹姓女子日前與家人前往烈嶼遊玩，不慎遺失裝有重要證件與財物的手提包，她發現後焦急不已，立即向警方求助。金門縣警察局金城分局烈嶼分駐所員警接獲通報後展開協尋，透過調閱監視器與周邊訪查追查動線，最終順利找回皮包，讓曹女鬆了一口氣。事後她還特地寫下溫馨的感謝卡，向警方表達謝意。

搭捷運被竊！女出站發現信用卡遭盜刷9萬元 地點竟在沙烏地阿拉伯

台北市一名婦人11傍晚5時許，從捷運文湖線南京復興站刷卡進站，過程中疑似被人偷走皮夾，她一時沒有察覺，想不到她才從萬芳醫院站出站，就收到銀行通知信用卡在沙烏地阿拉伯遭人盜刷9萬元新台幣。

花蓮和仁站調車擦撞事故 R203柴電機車撞水泥車2輛出軌

台鐵公司今天上午8時45分在和仁車站進行車輛調車作業時，1輛新購的R203柴電機車不慎與幸福水泥公司貨運列車擦撞，造成2輛水泥貨車出軌。台鐵表示，事故未影響正線客運列車運行，正調查事故原因，若確認涉及人為疏失，將依規定懲處。

火炎山隧道飆車族橫行 警發動搜索查扣涉案改裝機車及「運兵車」

苗栗縣通霄警分局日前獲報，有大批機車族聚集在苑裡鎮火炎山隧道內從事飆車競速，嚴重影響用路人安全，當天警力到場時，參加車聚民眾已四散離去，但警方仍以公共危險罪嫌報請檢方偵辦，11日跨轄至桃園查扣涉案「運兵」貨車，並將主嫌帶回偵詢，依法送辦。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。