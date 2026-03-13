小客車嚴重毀損！國道2號7車連環撞 回堵逾2公里傍晚才排除

國道2號東向16.7公里今天下午發生7車連環撞車禍，事故車占據內外車道與路肩，東向車道一度無法通行，全線回堵逾2公里，狀況傍晚5時36分才排除。

目擊者表示，國2往鶯歌、八德方向發生7車追撞事故，釀6人受傷；其中自小客、大貨車碰撞後，大貨車側翻倒地，1自小客車毀損嚴重。事故發生在下午4時許，因開放路肩通行，救護車、救災車輛也無法靠近，最後由鶯歌交流道逆向上國道。

國道警方表示，事故初步調查是外側車道大貨車許姓駕駛疑未注意前方車多壅塞，導致連環撞事故。現場6人輕傷，意識皆清楚，3人送桃園聖保祿醫院、3人送衛福部桃園醫院檢傷，各車駕駛均無飲酒情形，現場於17時36分排除，詳細肇事原因有待進一步釐清。

國道2號七車連環撞，車子面目全非幸人僅輕傷。記者陳俊智/攝影

國道2號七車連環撞，車子面目全非幸人僅輕傷。圖/警方提供