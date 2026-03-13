新北土城捷運施工挖破瓦斯管 消防警戒止漏換管

新北市土城區金城路三段，今天下午傳出捷運工程施工不慎挖破瓦斯管線，瀰漫濃厚瓦斯味。消防局表示，前往戒護，下午4時30分由瓦斯公司初步止漏，並開始開挖進行換管作業。

住在土城區的黃小姐下午告訴中央社記者，她下午前往金城路三段的郵局辦事情，發現周邊充滿濃濃的瓦斯味道，擔心發生意外，辦完事情趕緊離開現場。

消防局表示，下午約3時許接獲報案稱，土城金城路三段167號附近，有聞到瓦斯味，現場為捷運工程施工不慎挖破瓦斯管線。

消防局說，立即派員前往現場布設水線，並在下風處偵測相關瓦斯的數值，避免氣體擴散造成危險，也通知瓦斯公司於下午3時25分到場處理。

消防局說，下午4時30分已完成初步止漏，目前由瓦斯公司從洩漏點開挖，進行換管作業，現場仍由消防人員持續警戒，並配合瓦斯公司施工，以確保周邊安全。