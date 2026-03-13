證件財物全在手提包！女子遊烈嶼遺失急求助 警耐心尋回

金門一名26歲曹姓女子日前與家人前往烈嶼遊玩，不慎遺失裝有重要證件與財物的手提包，她發現後焦急不已，立即向警方求助。金門縣警察局金城分局烈嶼分駐所員警接獲通報後展開協尋，透過調閱監視器與周邊訪查追查動線，最終順利找回皮包，讓曹女鬆了一口氣。事後她還特地寫下溫馨的感謝卡，向警方表達謝意。

金城分局表示，烈嶼分駐所警員陳偉聖、陳坤德日前執行巡邏勤務時，接獲曹女來電報案，表示手提包不慎遺失，由於包內放有重要證件及財物，若遺失將造成諸多不便，因此相當擔心，希望警方能協助尋找。

員警受理後，先向曹女了解遺失時間與可能地點，並立即在周邊展開搜尋，同時調閱附近監視器畫面，逐一比對相關線索，追查可能行經動線，經過耐心查找與實地訪查，警方最終在烈嶼雙口海岸附近尋獲手提包。

員警隨即通知曹女到場確認，包內證件與財物均完好無缺，有感曹女焦急心情，員警在原地等候曹女與家人到場領回，讓她十分感動。

曹女事後特地手寫感謝卡致贈員警，卡片中寫道：「員警在雙口海岸找到皮包後，還耐心在原地等待我和家人到場取回，連假期間增加你們的勤務真的很不好意思，很感謝遇到Nice又負責的警察。」

金城分局表示，為民服務是警察的重要職責，未來仍會秉持同樣精神，持續協助民眾解決困難，守護地方治安與民眾生命財產安全。

