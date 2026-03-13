搭捷運被竊！女出站發現信用卡遭盜刷9萬元 地點竟在沙烏地阿拉伯

台北市一名婦人11傍晚5時許，從捷運文湖線南京復興站刷卡進站，過程中疑似被人偷走皮夾，她一時沒有察覺，想不到她才從萬芳醫院站出站，就收到銀行通知信用卡在沙烏地阿拉伯遭人盜刷9萬元新台幣。

文山一分局指出，婦人在捷運文湖線南京復興站刷卡進站，搭乘捷運至萬芳醫院站出站後，接獲銀行通知信用卡疑似在海外遭消費，她檢視後才發現皮包遺失，皮包內有證件、信用卡、提款卡及現金1萬3000元。

婦人查詢，信用卡在沙烏地阿拉伯進行多筆刷卡交易，金額合計約9萬元，連同遺失財物損失合計約11萬元。

警方已與捷運警察隊成立專案小組，調閱捷運站體及車廂內相關監視器畫面，積極釐清案情及追查犯嫌身分，全力偵辦中。