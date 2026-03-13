花蓮和仁站調車擦撞事故 R203柴電機車撞水泥車2輛出軌
台鐵公司今天上午8時45分在和仁車站進行車輛調車作業時，1輛新購的R203柴電機車不慎與幸福水泥公司貨運列車擦撞，造成2輛水泥貨車出軌。台鐵表示，事故未影響正線客運列車運行，正調查事故原因，若確認涉及人為疏失，將依規定懲處。
台鐵指出，事故發生於上午7434次貨物列車與R203柴電機車，在和仁站第4股南端進行調車作業期間。疑似因號誌建立股道錯誤，停放在專用側線的幸福水泥自備水泥車遭R203撞擊，導致機車車頭右側受損，並造成2輛水泥車出軌，所幸現場無人員傷亡。
台鐵表示，事故地點位於側線股道，並非主要行車正線，因此未影響客運列車班次營運，已派員進駐現場調查並協助後續復原作業，相關事故原因仍待進一步釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。