火炎山隧道飆車族橫行 警發動搜索查扣涉案改裝機車及「運兵車」

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗報導

苗栗縣通霄警分局日前獲報，有大批機車族聚集在苑裡鎮火炎山隧道內從事飆車競速，嚴重影響用路人安全，當天警力到場時，參加車聚民眾已四散離去，但警方仍以公共危險罪嫌報請檢方偵辦，11日跨轄至桃園查扣涉案「運兵」貨車，並將主嫌帶回偵詢，依法送辦。

通霄警分局指出，本月1日清晨6點43分接獲民眾報案，稱有大批群眾聚集於苑裡鎮火炎山隧道內從事飆車競速行為，嚴重影響用路人安全及社會秩序。分局長蘇立琮對此高度重視，立即指示偵查隊、交通組及相關單位組成專案小組，務必揪出違法份子。

經專案小組連日過濾路口監視器畫面並分析相關資料，鎖定號召本次活動的主嫌與車輛，隨後向苗栗地方法院聲請搜索票獲准，11日兵分兩路，分別前往桃園市及苗栗公館執行搜索，查扣數輛涉案改裝機車及載運的小貨車，並將4名涉案人員帶回偵詢。

據了解，設籍桃園的張姓（21歲）、呂姓（22歲）年輕男子坦承透過網路號召及出動貨車載運數輛機車前往火炎山隧道參加車聚，現場參加人員彼此多不認識。

通霄警分局強調，該非法競速活動挑戰公權力、嚴重影響交通安全及其他用路人權益的飆車行為，警方絕對秉持「零容忍」原則，後續將持續追查其他參與飆車的嫌疑人並依法查扣涉案車輛；呼籲青少年切勿以身試法，參與非法聚集飆車，警方將持續透過規畫執行相關勤務與專案查緝，全力捍衛轄區道路交通安全與民眾安寧。

警方專案小組11日兵分兩路，分別前往桃園市及苗栗公館執行搜索，查扣數輛涉案改裝機車及貨車。圖／警方提供
警方專案小組11日兵分兩路，分別前往桃園市及苗栗公館執行搜索，查扣數輛涉案改裝機車及貨車。圖／警方提供

警方調閱路過車輛的行車紀錄器，掌握當日隧道內確有車聚違法情事。圖／警方提供
警方調閱路過車輛的行車紀錄器，掌握當日隧道內確有車聚違法情事。圖／警方提供

苗栗 交通安全

