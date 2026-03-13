搭捷運弄丟皮包…女遇竊信用卡被盜刷 北市警：疑跨國集團犯案

民眾搭捷運時不慎遺失皮包，事後接獲銀行通知信用卡在海外遭盜刷，交易地點在沙烏地阿拉伯，總財損11萬元。示意圖／AI生成

民眾搭捷運時不慎遺失皮包，事後接獲銀行通知信用卡在海外遭盜刷，交易地點在沙烏地阿拉伯，總財損11萬元，台北市警方獲報組專案小組查緝，不排除是跨國竊盜集團犯案。

台北市警察局文山第一分局今天針對有民眾搭捷運遭竊並發生信用卡盜刷案發布新聞資料。

警方說，高姓女子11日下午5時30分許從台北捷運文湖線南京復興站刷卡進站，搭捷運至萬芳醫院站出站後，接獲銀行通知信用卡疑在海外進行消費。

警方表示，高姓女子立即檢視身上財物，發現皮包遺失，皮包內有證件、信用卡、提款卡及現金新台幣1萬3000元等物。被害人向銀行查詢發現，信用卡在沙烏地阿拉伯進行多筆刷卡，合計共9萬元，連同遺失財物，總財損約11萬元。

警方說，獲報後已與捷運警察隊成立專案小組偵辦，已調閱捷運站及車廂內監視器畫面，初步不排除疑為跨國竊盜集團所為，將積極釐清案情與追查犯嫌身分，全力偵辦此案。