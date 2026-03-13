快訊

台中洗澡洗一半暈倒奪命連2宗 高大成示警：這「3時段」洗澡最危險

聯合報／ 記者趙容萱／台中報導

台中繼2月18日大年初二深夜，中區87歲林姓老翁浴室洗澡跌倒身亡，今傳出南區64歲陳女吃藥後洗澡跌倒，送醫不治。中山附醫法醫科主任高大成指，最常見長者洗澡時跌倒造成顱內出血死亡，並點名「酒後、半夜、吃藥後」為三大禁忌時段。

據了解，陳女是今天早上服用藥物後，獨自上樓至浴室洗澡，頭部重摔浴缸，家人聽到聲響，立即破門查看，發現陳女身上有傷痕，警方調查，傷痕疑似為陳女倒地時遭蓮蓬頭弄傷，初步排除外力介入，已報請相驗。

高大成說，南區死亡案，還是要判讀陳女身上是新傷還是舊傷，傷痕寬度是否與蓮蓬頭連接管直徑一樣寬度，以及是否為致命位置，一般來說，浴室蓮蓬頭連接管傷痕通常是水壓過大或未掛穩甩盪過程打到身上所產生傷痕，不是致死傷。

高大成指出，以他的經驗來說，還是以長者在浴室洗澡時跌倒，造成顱內出血死亡最為常見，建議家有長者的民眾，浴室一定要加裝扶手、止滑墊等防跌設施；另外，酒後、半夜、吃感冒藥等藥物後，絕對不要馬上洗澡，他驗過太多人因這三種情況下洗澡而殞命。

高大成說明，以吃感冒藥後洗澡來說，洗澡後，因全身血液跑到皮膚表面，有的人因腦部稍微會缺氧或出現眩暈，加上感冒藥有的可能有開立會導致嗜睡的抗組織胺，眩暈情況更嚴重，一旦滑倒，足以致命。

中山附醫法醫科主任高大成。記者趙容萱／攝影
高大成 浴室 台中

相關新聞

趕路別上來！國道2號東向16.7公里車禍 回堵2公里單線通行

國道2號東向16.7公里稍早發生車禍事故，事故車占據內外車道與路肩，東向車道一度無法通行，全線回堵逾2公里，至下午4時30分恢復單向通行...

台中10月大男嬰發黑慘死 狠父涉握雙腿懸空倒吊、抓頭猛撞地再塞木箱

台中廖姓男子不滿10個月大兒子哭鬧，情緒失控竟涉嫌痛毆、抓雙腿懸空倒掉，還抓頭猛撞牆、地板，最後塞進木箱內逼罰站，妻子開箱驚見男嬰全身發黑慘死，檢方起訴廖凌虐幼童致死，台中地院國民法庭今審理，廖否認犯行，只坦承將兒子放入木箱，部分傷勢認為和他無關。

狗不見了？雲林驚傳2男子殺狗吃肉 其中1人已六度犯案被逮

雲林縣驚傳殺狗案，虎尾警分局日前接獲報案，指家中飼養的狗不見了，懷疑遭人捕捉、宰殺，警方與動植物防疫所循線逮捕2名70多歲吳姓男子，2人坦承殺狗食用，其中一人已是第6次犯案被逮，全案依違反動物保護法送辦。

花蓮和仁站調車擦撞事故 R203柴電機車撞水泥車2輛出軌

台鐵公司今天上午8時45分在和仁車站進行車輛調車作業時，1輛新購的R203柴電機車不慎與幸福水泥公司貨運列車擦撞，造成2輛水泥貨車出軌。台鐵表示，事故未影響正線客運列車運行，正調查事故原因，若確認涉及人為疏失，將依規定懲處。

火炎山隧道飆車族橫行 警發動搜索查扣涉案改裝機車及「運兵車」

苗栗縣通霄警分局日前獲報，有大批機車族聚集在苑裡鎮火炎山隧道內從事飆車競速，嚴重影響用路人安全，當天警力到場時，參加車聚民眾已四散離去，但警方仍以公共危險罪嫌報請檢方偵辦，11日跨轄至桃園查扣涉案「運兵」貨車，並將主嫌帶回偵詢，依法送辦。

