台中洗澡洗一半暈倒奪命連2宗 高大成示警：這「3時段」洗澡最危險

台中繼2月18日大年初二深夜，中區87歲林姓老翁浴室洗澡跌倒身亡，今傳出南區64歲陳女吃藥後洗澡跌倒，送醫不治。中山附醫法醫科主任高大成指，最常見長者洗澡時跌倒造成顱內出血死亡，並點名「酒後、半夜、吃藥後」為三大禁忌時段。

據了解，陳女是今天早上服用藥物後，獨自上樓至浴室洗澡，頭部重摔浴缸，家人聽到聲響，立即破門查看，發現陳女身上有傷痕，警方調查，傷痕疑似為陳女倒地時遭蓮蓬頭弄傷，初步排除外力介入，已報請相驗。

高大成說，南區死亡案，還是要判讀陳女身上是新傷還是舊傷，傷痕寬度是否與蓮蓬頭連接管直徑一樣寬度，以及是否為致命位置，一般來說，浴室蓮蓬頭連接管傷痕通常是水壓過大或未掛穩甩盪過程打到身上所產生傷痕，不是致死傷。

高大成指出，以他的經驗來說，還是以長者在浴室洗澡時跌倒，造成顱內出血死亡最為常見，建議家有長者的民眾，浴室一定要加裝扶手、止滑墊等防跌設施；另外，酒後、半夜、吃感冒藥等藥物後，絕對不要馬上洗澡，他驗過太多人因這三種情況下洗澡而殞命。

高大成說明，以吃感冒藥後洗澡來說，洗澡後，因全身血液跑到皮膚表面，有的人因腦部稍微會缺氧或出現眩暈，加上感冒藥有的可能有開立會導致嗜睡的抗組織胺，眩暈情況更嚴重，一旦滑倒，足以致命。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康